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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

بيريز يشعر بالتفاؤل مع سيارة ريد بُل "الأكثر تماسكًا" في تجارب باكو

كان سيرجيو بيريز قريبًا جدًا من المركز الأول في حصّة التجارب الحرة الثانية من جائزة أذربيجان الكبرى، بعد أن كان على بُعد 0.006 ثانية فقط عن شارل لوكلير سائق فيراري.

سيرجيو بيريز، ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تعرض المكسيكي لانتقادات هذا العام بسبب صراعه المستمر مع مشاكل توازن سيارة ريد بُل "آر.بي20"، أكثر بكثير من زميله في الفريق ماكس فيرستابن، مما أدى إلى توسّع الفجوة بينهما لتتجاوز نصف ثانية في اللفة في عدة حلبات.

وكان من بين أعراض مشاكله حيرته الدائمة بعد العديد من حصص التجارب الحرة يوم الجمعة حول كيفية تحسين السيارة بين عشية وضحاها.

لكن بدا بيريز أكثر ارتياحًا مع توازن سيارته منذ البداية في باكة. وقال: "لقد كان يومًا جيدًا بالتأكيد ".

وأضاف: "أعتقد أن هناك بعض الأساسيات الجيدة. لقد حققنا تقدمًا جيدًا من التجارب الحرة الأولى إلى الثانية، لذلك يجب علينا فقط التأكد من أننا قادرون على التقدم من هنا. وأعتقد أنه يمكننا بالتأكيد أن نكون ضمن المنافسة غدًا".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة في سيارة "آر.بي20" بعد بعض التغييرات التي أُجريت في الأسابيع الأخيرة، قال: "نعم، أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. نحن نكتشف أن بإمكاننا جعل السيارة أكثر تماسكًا قليلاً".

وتابع: "ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكنّ الأمور واعدة بناءً على ما رأيناه حتى الآن".

أما فيرستابن، الذي تصدر التجارب الحرة الأولى وكان في المركز السادس في الثانية مع ما بدا أنها إعدادات محرك محافظة جدًا نظرًا لسرعاته القصوى المنخفضة، فكان أيضًا أكثر رضا عن سلوك سيارته مقارنة بالأسابيع الأخيرة.

وقال الهولندي: "أعتقد أن اليوم كان جيدًا بشكل عام. تعلمنا الكثير. يتعلق الأمر الآن بترتيب الأشياء التي جربناها فقط".

وقال: "نعم، كنا أكثر تنافسية هذا الأسبوع، وهذا أمر إيجابي. الكثير من العمل في الخلفية، ولن يتوقف أيضًا".

وأردف: "كانت التجارب الحرة الثانية أكثر صعوبة بالنسبة لي. لذلك كما قلت، نحتاج فقط إلى ضبط التوازن أكثر قليلاً، ثم أنا واثق من أننا يمكن أن نكون تنافسيين".

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