بيريز يشعر أنه مستعد بشكل أفضل للتأقلم مع سيارة ريد بُل 2024

رغم أن المكسيكي أكمل موسم 2023 بمركز الوصافة خلف زميله بطل العالم ماكس فيرستابن، لكن الفارق بينهما وصل إلى 290 نقطة.

علاوة على ذلك، فإن بيريز لم يفز بأي سباق منذ 18 جولة، ولم يفلح بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات في تسع مناسبات.

كما أنه صرح عدة مرات بالمصاعب التي تواجهه على متن السيارة مع مرور الموسم.

فقال: "واجهت بعض الصعوبات تزامناً مع تطوير السيارة".

وأكمل: "حاولت تجربة عدة أمور لحل المشاكل، لكن ذلك كان يعني الحدّ من أدائها، وليس تحسين سرعتها بالضرورة. جعلها أكثر راحة بالنسبة لي لا يعني بالضرورة أنها ستصبح أسرع".

وأضاف: "قطر، اليابان، كانتا أصعب الجولات لي في الموسم، لكنني فهمت حينها الكثير من الأمور".

وقبل جائزة الولايات المتحدة، عمل بشكل مكثف على جهاز المحاكاة، حيث يعتقد بيريز أنه ما تعلمه سيستعمله بشكل أفضل في الموسم المقبل ليتأقلم بشكل جيد على متن السيارة الجديدة.

فقال: "مع ما تعلمته الموسم الماضي، والأمور الهامة التي تعلمتها حيال ما سار بشكل خاطئ، والتعلم من أخطائي".

وأكمل: "أعتقد أننا فهمنا الكثير من الأمور. هذا هو رابع موسم لي مع ريد بُل، وأتوقع أن يكون الأفضل لي".

واختتم: "عملت على فهم السباقات الصعبة وسبب صعوبتها، وطرق عملي مع السيارة وكيفية تعويض النواقص. أعتقد أننا تعلمنا الكثير".