بيريز يشرح مشكلة المكابح التي جعلته "مجرد راكب" في حادثته خلال تصفيات أستراليا
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أنه بات "مجرد راكب" في السيارة، خلال تصفيات جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2023 بعد مشكلة لم تُحل في مكابح سيارته منذ التجارب الحرة الثالثة، ليخرج إلى المنطقة الحصوية وتعلق سيارته هناك ما أنهى مشاركته في التصفيات.
خاض بيريز تجارب حرة ثالثة سيئة حيث تأخر حتى دخل الحلبة، وأنهى خلف زميله ماكس فيرستابن بفارق أكثر من نصف ثانية، بعد أن تعرض لقفل مكابح مرتين.
وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، شرح بيريز أنه "كان يعتقد بأن الفريق حلّ المشكلة"، لكن سيارته خرجت إلى المنطقة الحصوية في القسم الأول.
ولم يتمكن المكسيكي من العودة إلى الحلبة ما قضى على آماله بالتأهل في مركز جيد، حيث سينطلق من آخر الترتيب، بينما حقق زميله قطب الانطلاق الأول.
وأشار بيريز إلى أن المشكلة متعلقة بتوازن المكابح، حيث أن التوازن "يميل كثيراً للقسم الأمامي حالما أبدأ الكبح".
وأجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول طبيعة المشكلة: "واجهتنا مشكلة تقنية في التجارب الحرة الثالثة، واعتقدنا أننا نجحنا بحلها، لكننا لم ننجح".
وأكمل: "كان من الصعب جداً القيام بأي شيء على الحلبة. شعرت أنني مجرد راكب حالما لمستُ المكابح".
وتابع: "لدينا مشكلة تدفع بتوازن المكابح إلى الأمام كثيراً أثناء الكبح".
واسترسل: "آمل أن نتمكن من حلها ليوم الغد، كي أستطيع الحدّ من الأضرار في السباق".
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها ريد بُل بوضع كلتا سيارتيها في القسم الثالث للتصفيات، بعد مشكلة ذراع نقل الحركة في سيارة فيرستابن التي أدت لانطلاقه من المركز 15 في السعودية.
لكن في ملبورن، يتوقع بيريز أن "التجاوزات ستكون صعبة".
فقال: "إن لم نتمكن من تقديم أفضل ما يمكن كل جولة، فإن المنافسين أقوياء جداً".
واختتم: "أنا أثق بأن الفريق سيتغلب على هذه المشكلة لنقدم وتيرة قوية في السباق".
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