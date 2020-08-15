بيريز يستهدف معركة على منصّة التتويج مع فيرشتابن بعد تأهّله رابعًا في برشلونة

ظهر المكسيكي بأداء مثير للإعجاب في التصفيات حيث سجّل رابع أسرع زمن لصالح ريسينغ بوينت، ليتأهّل بفارق عُشرين من الثانية فقط خلف صاحب المركز الثالث فيرشتابن الذي فاز بسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وبينما لم يبدُ بيريز واثقًا من امتلاكه الوتيرة الخالصة لهزيمة فيرشتابن، لكنّه ما يزال يشعر أنّ بمقدوره مقارعة سائق ريد بُل على منصّة التتويج بالنظر إلى الظروف الصعبة المتوقعة في السباق.

حيث قال: "إذا ما قمنا بانطلاقة جيّدة وتقدمنا أمام ماكس، ربما نكون قادرين على كبح جماحه. التجاوز ليس سهلًا على هذه الحلبة، كما أنّ قدر الحفاظ على الإطارات وإداراتها الذي سيتعيّن علينا القيام به غدًا سيكون كبيرًا".

وأضاف: "لا نملك الوتيرة الكافية للتفوق على ريد بُل، ومرسيدس بالتأكيد، لكن من يدري؟ في حال تمكنا من التقدم في الأمام في اللفة الأولى، من يدري ما قد يحدث؟".

وقد عانى جميع السائقين مع إدارة الإطارات طيلة نهاية الأسبوع بسبب درجات الحرارة المرتفعة للمسار والتي وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض الأحيان.

وقد ترك ذلك توقعًا لدى معظم المتابعين باعتماد استراتيجية التوقفين في السباق، في ظل اختيار العشرة الأوائل التأهّل على الإطارات اللينة "سوفت".

وقال بيريز أنّه سيكون من الصعب للغاية إنجاح استراتيجية التوقف الواحد لمحاولة التفوق على ريد بُل.

"الأمر يعتمد في الحقيقة على كيفية سير لفاتك الأولى، ودرجات الحرارة لديك، والرياح" قال بيريز.

وأردف: "الرياح لها تأثير كبير للغاية على التوازن ومستويات الانزلاق. جميع الأمور ستكون مفتوحة للغاية في الغد".

في المقابل، سينطلق زميل بيريز بالفريق لانس سترول متأخّرًا بمركز من الخانة الخامسة، وسينطلق بجواره سائق ريد بُل الآخر أليكسندر ألبون في المركز السادس.

وقد أبدى سترول تفاؤله بحظوظ فريقه في منافسة ثنائي ريد بُل خلال السباق.

فقال: "بدا بأنّ ريد بُل لديها اليد العُليا في التصفيات، لكن علينا أن نكون سعداء بالمركز الخامس. نتواجد في مركز جيّد لمنافستهم في الغد. سيتعيّن علينا القيام بانطلاقة جيّدة وتعزيز ذلك من خلال الاستراتيجية. هذا كل ما يُمكننا التركيز عليه".