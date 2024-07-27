بيريز يستهدف الفوز بسباق بلجيكا
أبدى سيرجيو بيريز سعادة كبيرة بحلوله ثالثًا في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
سجل بيريز ثالث أسرع زمن في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، لكنه سينطلق من المركز الثاني بعد تطبيق عقوبة الـ 10 مراكز على زميله ماكس فيرستابن الذي سجل أسرع زمن.
في ظل الغموض والتكهنات حول مستقبله مع ريد بُل، وتصريحات الفريق بأهمية تحقيقه نتيجة جيدة في بلجيكا قُبيل العطلة الصيفية، فإن بيريز يأمُل الاستفادة من مركز انطلاقه ليحقق أفضل نتيجة ممكنة تعزّز من وضعه داخل الفريق.
حيث قال عقب التصفيات: "واجهنا أوقاتًا صعبة للغاية في هذه الحصة، كما أنه من السهل للغاية ارتكاب الأخطاء مثلما هو الحال دومًا في هذه الأجواء".
وأضاف: "كان من الرائع أن تمكنت أخيرًا من تقديم هذا الأداء وتحقيق هذه النتيجة. حيث أعتقد بأن المركز الثالث نتيجة جيدة والانطلاق من المركز الثاني سيمثّل أفضل فرصة. كنت خلف شارل كذلك العام الماضي، وسأحاول فعل ذات الأمر وهزيمته في الغد".
تابع: "سيكون أمامنا سباق طويل، ويبدو بأنه سيكون جافًا. غدًا ستكون فرصة جديدة بالنسبة لي للقيام بعمل أفضل من اليوم وتحقيق الفوز. لديّ شعور جيد للغد بالرُغم من أن العديد من الأمور ما تزال غير معلومة بعد".
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