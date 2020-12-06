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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / تقرير السباق

بيريز يستفيد من خطأ مرسيدس القاتل ليُحقّق فوزه الأوّل في سباق الصخير

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بيريز يستفيد من خطأ مرسيدس القاتل ليُحقّق فوزه الأوّل في سباق الصخير
من قبل:
, رئيس التحرير

في سيناريو لم يكن أحدٌ يتوقعه أو حتى لم "يخطر على البال" مع نهاية اللّفة الأولى، استطاع السائق المكسيكي سيرجيو بيريز تحقيق فوزه الأوّل بمسيرته في سباق جائزة الصخير الكبرى، على الرغم من الحادث الذي تعرّض له بعد أمتارٍ قليلة من انطلاقة السباق.

تعرّض بيريز لحادثٍ خلال اللّفة الأولى بعد اصطدام شارل لوكلير به على المنعطف الرابع، إذ وعلى الرغم من انسحاب الأخير من السباق، بيد أنّ المكسيكي تراجع للمركز الأخير وتمكّن من الدخول إلى منطقة الصيانة من أجل تغيير إطاراته.

ولكن من المؤكّد بأنّ سائق ريسينغ بوينت لم يكن يتوقّع بأنه سيجد نفسه في الصدارة بعد سلسلة من التجاوزات الناجحة، ولكن "الضربة" التي رجحت كفته في النهاية هو الخطأ القاتل الذي اقترفه فريق مرسيدس في منطقة الصيانة عبر تزويد سائقيه بإطارات خاطئة وهو ما تسبب بتراجعهما من المركزين الأوّل والثاني إلى الرابع والخامس.

وهذا هو الفوز الأوّل لبيريز في الفورمولا واحد، حيث تقدّم على سائق رينو إستيبان أوكون الذي حقّق منصة التتويج الأولى له بالبطولة، فيما أكمل لانس سترول ترتيب السائقين الثلاثة الأوائل. وبالتالي عزّز فريق ريسينغ بوينت من موقعه الثالث في ترتيب بطولة السائقين.

كارلوس ساينز حلّ في المركز الرابع لصالح فريق مكلارين بينما أتى دانيال ريكاردو خامسًا متقدمًا على أليكسندر ألبون ودانييل كفيات.

بوتاس وراسل حلّا في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حقّق راسل انطلاقة ممتازة سمحت له بالتقدّم إلى الصدارة على حساب زميله بالفريق بوتاس، فيما دخلت سيارة الأمان مباشرةً في اللّفة الأولى عقب الحادث الذي وقع بين شارل لوكلير وسيرجيو بيريز فيما حاول ماكس فيرشتابن تجنّب الحادث ولكنه لم يتمكّن من السيطرة على سيارته لينسحب من السباق بعد اصطدامه بالحواجز الجانبية.

وفي حين أنّ لوكلير انسحب من السباق، بيد أنّ بيريز كان قادرًا على الاستمرار حيث توقف في منطقة الصيانة من أجل تغيير إطاراته.

وتمّ استئناف السباق في اللّفة السادسة، حيث كان بيريز قادرًا على التعويض والتقدّم إلى المركز الـ 11 مع وصول السباق إلى لفته الـ 11.

في أثناء ذلك، وسّع راسل الفارق مع بوتاس إلى أكثر من ثانيتَين حيث أخبر فريقه "أعلموني متى تُريدون مني الضغط".

وبدأت بعدها لعبة "القطّ والفأر" بين راسل وبوتاس حيث بدأ كُلّ واحدٍ فيهما بتسجيل أسرع لفة على المسار، فيما يقوم الآخر بالردّ عليه بزمن أسرع في اللّفة التالية.

وقام راسل بالتوقف في اللّفة 46 منتقلاً إلى الإطارات القاسية "هارد"، ولكنه أعلم فريقه فور خروجه من منطقة الصيانة بأنه فقد الطاقة – إلّا أنّ الوضع تحسّن بعدها مباشرةً كون المشكلة كانت مجرّد نظام استشعار بحاجة لإعادة دوزنة.

ومع إجراء بوتاس توقفه، بلغ الفارق بينه وبين راسل 8.5 ثانية ما ضمن للسائق البريطاني الصدارة بأفضلية مريحة قبل 37 لفة على النهاية.

لكنّ السباق أخذ منعرجًا آخر عندما تعرّض جاك أيتكن لحادث على خطّ البداية/النهاية حيث دخلت سيارة الأمان للحلبة.

لكن فريق مرسيدس اقترف خطأً قاتلًا بين تبديل الإطارات بشكلٍ خاطئ مع راسل وبوتاس وهو ما تسبب بتراجعهما إلى المركزين الرابع والخامس على الترتيب. ويُمكن القول بأنّ التوقف المزدوج هو ما أدّى إلى هذا الضرر الكبير بسبب حالة الارتباك وتثبيت الإطارات الخاصة ببوتاس على سيارة راسل.

وانطلق السباق من جديد بعد خروج سيارة الأمان إذ لم يتأخّر راسل كثيرًا كي يتجاوز بوتاس للمركز الرابع ومن ثم تقدّم للمركز الثالث على حساب سترول والمركز الثاني على حساب أوكون.

وكان الفارق حينها بين راسل وبيريز يبلغ 3.2 ثانية. ولكن البريطاني واجه ثقبًا في إطاره الخلفيّ الأيمن حيث اضطر إلى التوقف قبل 9 لفات ليتراجع من المركز الثاني إلى الـ 15 وتبخّرت بذلك جميع فرصه في تحقيق الفوز، كما أنّه تحت التحقيق بسبب مسألة الإطارات الخاطئة تلك.

في الأثناء حافظ بيريز على هدوئه في الأمام وشقّ طريقه نحو تحقيقه فوزه الأوّل في الفورمولا واحد.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 87 1:31:15.114    
2   31 France إستيبان أوكون رينو رينو 87 1:31:25.632 10.518 10.518
3   18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 87 1:31:26.983 11.869 1.351
4   55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 87 1:31:27.694 12.580 0.711
5   3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 87 1:31:28.444 13.330 0.750
6   23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 87 1:31:28.956 13.842 0.512
7   26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 87 1:31:29.648 14.534 0.692
8   77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 87 1:31:30.503 15.389 0.855
9   63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 87 1:31:33.670 18.556 3.167
10   4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 87 1:31:34.655 19.541 0.985
11   10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 87 1:31:35.641 20.527 0.986
12   5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 87 1:31:37.725 22.611 2.084
13   99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 87 1:31:39.225 24.111 1.500
14   7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 87 1:31:41.267 26.153 2.042
15   20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 87 1:31:47.484 32.370 6.217
16   89 United Kingdom جاك أيتكن ويليامز مرسيدس 87 1:31:48.788 33.674 1.304
17   51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 87 1:31:51.972 36.858 3.184
  انسحب 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 52      
  انسحب 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 0      
  انسحب 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 0      
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الحدث جائزة الصخير الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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