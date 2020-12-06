بيريز يستفيد من خطأ مرسيدس القاتل ليُحقّق فوزه الأوّل في سباق الصخير

تعرّض بيريز لحادثٍ خلال اللّفة الأولى بعد اصطدام شارل لوكلير به على المنعطف الرابع، إذ وعلى الرغم من انسحاب الأخير من السباق، بيد أنّ المكسيكي تراجع للمركز الأخير وتمكّن من الدخول إلى منطقة الصيانة من أجل تغيير إطاراته.

ولكن من المؤكّد بأنّ سائق ريسينغ بوينت لم يكن يتوقّع بأنه سيجد نفسه في الصدارة بعد سلسلة من التجاوزات الناجحة، ولكن "الضربة" التي رجحت كفته في النهاية هو الخطأ القاتل الذي اقترفه فريق مرسيدس في منطقة الصيانة عبر تزويد سائقيه بإطارات خاطئة وهو ما تسبب بتراجعهما من المركزين الأوّل والثاني إلى الرابع والخامس.

وهذا هو الفوز الأوّل لبيريز في الفورمولا واحد، حيث تقدّم على سائق رينو إستيبان أوكون الذي حقّق منصة التتويج الأولى له بالبطولة، فيما أكمل لانس سترول ترتيب السائقين الثلاثة الأوائل. وبالتالي عزّز فريق ريسينغ بوينت من موقعه الثالث في ترتيب بطولة السائقين.

كارلوس ساينز حلّ في المركز الرابع لصالح فريق مكلارين بينما أتى دانيال ريكاردو خامسًا متقدمًا على أليكسندر ألبون ودانييل كفيات.

بوتاس وراسل حلّا في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حقّق راسل انطلاقة ممتازة سمحت له بالتقدّم إلى الصدارة على حساب زميله بالفريق بوتاس، فيما دخلت سيارة الأمان مباشرةً في اللّفة الأولى عقب الحادث الذي وقع بين شارل لوكلير وسيرجيو بيريز فيما حاول ماكس فيرشتابن تجنّب الحادث ولكنه لم يتمكّن من السيطرة على سيارته لينسحب من السباق بعد اصطدامه بالحواجز الجانبية.

وفي حين أنّ لوكلير انسحب من السباق، بيد أنّ بيريز كان قادرًا على الاستمرار حيث توقف في منطقة الصيانة من أجل تغيير إطاراته.

وتمّ استئناف السباق في اللّفة السادسة، حيث كان بيريز قادرًا على التعويض والتقدّم إلى المركز الـ 11 مع وصول السباق إلى لفته الـ 11.

في أثناء ذلك، وسّع راسل الفارق مع بوتاس إلى أكثر من ثانيتَين حيث أخبر فريقه "أعلموني متى تُريدون مني الضغط".

وبدأت بعدها لعبة "القطّ والفأر" بين راسل وبوتاس حيث بدأ كُلّ واحدٍ فيهما بتسجيل أسرع لفة على المسار، فيما يقوم الآخر بالردّ عليه بزمن أسرع في اللّفة التالية.

وقام راسل بالتوقف في اللّفة 46 منتقلاً إلى الإطارات القاسية "هارد"، ولكنه أعلم فريقه فور خروجه من منطقة الصيانة بأنه فقد الطاقة – إلّا أنّ الوضع تحسّن بعدها مباشرةً كون المشكلة كانت مجرّد نظام استشعار بحاجة لإعادة دوزنة.

ومع إجراء بوتاس توقفه، بلغ الفارق بينه وبين راسل 8.5 ثانية ما ضمن للسائق البريطاني الصدارة بأفضلية مريحة قبل 37 لفة على النهاية.

لكنّ السباق أخذ منعرجًا آخر عندما تعرّض جاك أيتكن لحادث على خطّ البداية/النهاية حيث دخلت سيارة الأمان للحلبة.

لكن فريق مرسيدس اقترف خطأً قاتلًا بين تبديل الإطارات بشكلٍ خاطئ مع راسل وبوتاس وهو ما تسبب بتراجعهما إلى المركزين الرابع والخامس على الترتيب. ويُمكن القول بأنّ التوقف المزدوج هو ما أدّى إلى هذا الضرر الكبير بسبب حالة الارتباك وتثبيت الإطارات الخاصة ببوتاس على سيارة راسل.

وانطلق السباق من جديد بعد خروج سيارة الأمان إذ لم يتأخّر راسل كثيرًا كي يتجاوز بوتاس للمركز الرابع ومن ثم تقدّم للمركز الثالث على حساب سترول والمركز الثاني على حساب أوكون.

وكان الفارق حينها بين راسل وبيريز يبلغ 3.2 ثانية. ولكن البريطاني واجه ثقبًا في إطاره الخلفيّ الأيمن حيث اضطر إلى التوقف قبل 9 لفات ليتراجع من المركز الثاني إلى الـ 15 وتبخّرت بذلك جميع فرصه في تحقيق الفوز، كما أنّه تحت التحقيق بسبب مسألة الإطارات الخاطئة تلك.

في الأثناء حافظ بيريز على هدوئه في الأمام وشقّ طريقه نحو تحقيقه فوزه الأوّل في الفورمولا واحد.

نتيجة السباق: