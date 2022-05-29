بيريز يستفيد من خطأ فيراري الاستراتيجيّ ليفوز بسباق موناكو الفوضويّ

في حين أنّ فيراري تمتّعت بالأفضليّة خلال المراحل الأولى على إطارات الأمطار، فإنّ التوقيت الحاسم لتوقّف بيريز وخطأ فيراري في استراتيجيّة لوكلير منح الصدارة للمكسيكي الذي تحمّل ضغط كارلوس ساينز الإبن في اللفّات الأخيرة ليُحقّق الفوز.

وبالرغم من محاولاته هو الآخر، اكتفى فيرشتابن بالمركز الثالث، وكان عزاؤه الوحيد حلول غريمه لوكلير خلفه، حيث طلب الأخير في اللفّات الأخيرة عدم تلقي أيّة معلومات بالنظر إلى حيلولة التجاوز في جميع الأحوال في إشارة إلى غضبه الشديد لضياع فوزٍ ثمينٍ على أرضه.

وحلّ جورج راسل في مركز أفضل البقيّة بعد أن تحمّل ضغط لاندو نوريس سائق مكلارين.

أمّا فرناندو ألونسو فقد قدّم سباقًا قويًا مثل المعتاد في هذه الظروف المتقلّبة ليحلّ سابعًا أمام لويس هاميلتون، في حين أكمل فالتيري بوتاس وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

جاءت الأمطار أثناء تواجد السيارات على شبكة الانطلاق لتخلط الأوراق وتدفع الجميع نحو إطارات "انترميديت" في مرحلة أولى قبل تأجيل الانطلاقة لينتقل الجميع إلى إطارات "فول ويت".

وبعد تأخير 16 دقيقة، جاءت لفّات التحمية أخيرًا خلف سيارة الأمان، وكان من الواضح أنّ المسار زلقٌ بشكلٍ كبير خاصة مع ازدياد حدّة الأمطار، حيث قال فيتيل: "الأمطار أكثر غزارة الآن"، بينما قال ريكاردو: "المسار مبلّلٌ أكثر ممّا توقّعت لأكون صادقًا".

وبالتزامن مع قول لوكلير: "إنّها تُمطر بشكلٍ جنوني" فقد آثرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر وتوجّه جميع السيارات إلى خطّ الحظائر.

وبعد توقّفٍ دام قرابة 45 دقيقة، استؤنفت الحركة خلف سيارة الأمان مجدّدًا مع وجود إمكانيّة لعودة الأمطار.

وبالرغم من السير ببطء،احتكّ سترول بالجدار عند المنعطف الرابع ما أحدث ثقبًا في إطاره الخلفي الأيمن، بينما اصطدم نيكولاس لاتيفي بالحاجز المقابل في المنعطف الحاد، لكنّهما كانا قادرين على المواصلة.

وجاء قرار إدارة السباق إثر ذلك بإجراء انطلاقة متحرّكة بعد خروج سيارة الأمان في نهاية اللفّة الثانية المحتسبة.

وبقي الترتيب على حاله في ظلّ حذر الجميع من المسار الزلق الذي كان يتصيّد الجميع.

وقال مهندس لوكلير في اللفّة الخامسة: "لا أمطار إضافيّة متوقّعة في الدقائق الـ 20 إلى الـ 30 المقبلة".

في الأثناء اختار البعض المجازفة والانتقال إلى إطارات "انترميديت"، وعندما سُئل فيرشتابن عن الوضع فقد قال: "الحلبة بصدد الجفاف، لكنّ الوضع لا يزال صعبًا على هذه الإطارات".

وكانت وتيرة رباعيّ الصدارة في مستوى مغايرٍ تمامًا عن البقيّة، في الوقت الذي رفع فيه لوكلير أفضليّته بشكلٍ سريعٍ أمام الثلاثيّ خلفه.

وبالرغم من الصعوبة الكبرى للتجاوز في موناكو، إلّا أنّ غاسلي المنتقل إلى إطارات "انترميديت" كان يُقدّم وتيرة وتجاوزات رائعة.

بالعودة إلى الصدارة فقد قال ساينز: "سننتقل مباشرة إلى إطارات الطقس الجاف"، وذلك في ظلّ بدء ظهور خطّ جافٍ على المسار وابتعاده قليلًا عن بيريز خلفه.

وأقدمت ريد بُل على استدعاء بيريز ونقله إلى إطارات "انترميديت"، حيث تمكّن من التقدّم على لوكلير وفيرشتابن عندما توقّفى بعده بلفّتين، في حين بقي ساينز في الصدارة من دون توقّف لكن بوتيرة أبطأ بكثير.

وبعد انتقال عددٍ من السائقين المتأخّرين إلى إطارات الطقس الجاف، استدعت فيراري سائقَيها لنقلهما إلى إطارات "هارد"، بالرغم من أنّ مهندس لوكلير طلب منه البقاء على الحلبة لكنّ الأوان كان قد فات وكان أصيل موناكو قد دخل بالفعل، وهو ما أثار غضبه.

واستجابت ريد بُل عبر استدعاء بيريز وفيرشتابن في اللفّة التالية، حيث عاد بيريز في الصدارة في حين تقدّم ساينز على فيرشتابن الذي بالكاد عاد أمام لوكلير.

وتعرّض ميك شوماخر لحادثٍ قوي بعد فقدانه السيطرة على سيارته في منطقة المسبح في اللفّة الـ 26، حيث انشطرت سيارته نصفين بشكلٍ غريب.

وأدّت الواقعة إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة قبل تحويله إلى سيارة أمان فعليّة، وبعد إدراك أنّ عمليّة تصليح الحواجد الجانبيّة ستتطلّب الكثير من الوقت فقد تقرّر رفع العلم الأحمر في اللفّة الـ 30.

واستؤنف السباق إثر ذلك خلف سيارة الأمان، حيث اختار ثنائيّ ريد بُل الانتقال إلى إطارات "ميديوم" على عكس ثنائيّ فيراري الذي آثر البقاء على تركيبة "هارد".

وفي حين أنّ الوضع بقي ثابتًا، إلّا أنّ بيريز أغلق مكابحه بقوّة شديدة عند منعطف "ميرابو" ما أحدث تسطّحًا في إطاره الأماميّ الأيسر.

وبالنظر إلى الحيّز الزمني المتبقي، فقد كان من المستحيل إكمال اللفّات الـ 78، حيث قال مهندس فيرشتابن في اللفّة الـ 35: "نتوقّع تبقي 29 لفّة حتّى النهاية".

وتساءل ساينز لاحقًا: "هل هناك أيّة علامات على ظهور تحبّبٍ في إطارات بيريز؟" فأجابه مهندسه بالنفي.

وبعد أن تراجع لبضع لفّات، عاد ساينز للضغط على بيريز المتصدّر، حيث قال له مهندسه: "لدى بيريز مشاكل في إطاراته، يُمكنك الضغط عليه" وذلك في ظلّ عودة رباعيّ الصدارة للتقارب مع بقاء 10 دقائق على النهاية.

لكن بالرغم من كلّ الضغط فإنّ التجاوز كان مستحيلًا بينهم، ليعبر بيريز خطّ النهاية ويدخل التاريخ كفائزٍ في موناكو.

نتيجة الحصّة: