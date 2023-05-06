بيريز يستفيد من العلم الأحمر ليحقق قطب الانطلاق الأول في ميامي وفيرستابن ينطلق تاسعاً
سينطلق سيرجيو بيريز سائق ريد بُل من قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة ميامي الكبرى بعد تصفيات شهدت حادثة لسيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير، أدى لمنع ماكس فيرستابن من تسجيل زمن سريع واكتفائه بالمركز التاسع.
تسبب العلم الأحمر الذي رُفع في القسم الأخير من تصفيات جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد بقلب الموازين، حيث استفاد سيرجيو بيريز من ذلك لينطلق أولاً أمام فرناندو ألونسو (أستون مارتن) وكارلوس ساينز (فيراري).
كيفن ماغنوسن سينطلق رابعاً على متن هاس وأمام بيير غاسلي وجورج راسل.
بينما أكمل شارل لوكلير، إستيبان أوكون، ماكس فيرستابن وفالتيري بوتاس ترتيب مراكز الانطلاقة العشرة الأولى.
مجريات الحصة
القسم الأول
شهد القسم الأول تقلبات في المراكز، حيث بدأت الحصة بظروف جوية جيدة، وسجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على بيير غاسلي سائق ألبين، قبل أن يتقدم سيرجيو بيريز إلى الصدارة أمام زميله بفارق عُشر ثانية تقريباً.
لكن مع إكمال شارل لوكلير سائق فيراري للفته السريعة، بات ثانياً ليفصل سائقَي ريد بُل.
ومن ثم تقدم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، للمركز الرابع أمام كيفن ماغنوسن سائق هاس وكارلوس ساينز سائق فيراري.
وفي هذه الأثناء تفادى لويس هاميلتون بصعوبة حادثة وشيكة مع سيارة هاس بطيئة على المسار (كيفن ماغنوسن) حيث اضطر للاتجاه يميناً ليلامس الحائط قبل أن يدخل مرآب فريقه.
لوكلير ومع البدء بالدقائق السبع الأخيرة، وضع لوكلير سيارته في الصدارة، قبل أن يرد ثنائي ريد بُل مجدداً مع فيرستابن وبيريز ما دفع سائق فيراري للمركز الثالث أمام زميله ساينز ومن ثم ثنائي أستون مارتن.
وبدت سيارة هاس جيدة للغاية، حيث وضع هلكنبرغ سيارته رابعاً أمام فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ليفصلا سيارتَي فيراري. بينما لم تبدُ سيارتا مرسيدس بأفضل حال حيث عاد السائقان بإطارات سوفت جديدة بهدف محاولة التأهل للقسم الثاني.
وفي الدقيقة الأخيرة، وضع ماغنوسن سيارته بالمركز الرابع أمام زميله هلكنبرغ وخلف لوكلير، قبل أن يسجل ساينز ثاني أسرع الأزمنة فاصلاً سيارتي ريد بُل.
ومع انتهاء القسم الأول، كان فيرستابن أولاً أمام ساينز، بيريز، لوكلير، ماغنوسن. بينما نجح هاميلتون وراسل بوضع سيارتيهما بالمركزين السادس والـ 11 على التوالي.
بوتاس أنهى القسم الأول سابعاً أمام أوكون، هلكنبرغ وغاسلي.
بينما خرج لاندو نوريس (مكلارين)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، لانس سترول (أستون مارتن) الذي شكّل خروجه مفاجأة نوعاً ما، أوسكار بياستري (مكلارين) ولوغان سارجانت (ويليامز).
القسم الثاني
أول الخارجين إلى المسار كان فيرستابن وزميله بيريز اللذين أرادا تسجيل زمن سريع على حلبة خالية، وهذا ما نجح به الهولندي حيث سجل الزمن الأسرع على الإطلاق حتى الآن مع دقيقة و27.110 ثانية أمام بيريز بفارق 0.218 ثانية.
ألونسو سجل ثالث أسرع الأزمنة حيث فصل بين ثنائي ريد بُل أمامه وثنائي هاس خلفه.
ومع إكمال سيارتي ألبين للفتيهما السريعتين، تقدما للمركزين الرابع والخامس خلف ألونسو وأمام ثنائي هاس.
في هذه الأثناء كانت سيارتا فيراري ضمن لفتين سريعتين، حيث تقدم ساينز للمركز الثاني ليفصل سيارتي ريد بُل بينما بات لوكلير خامساً خلف ألونسو وأمام أوكون، ألبون، غاسلي، هلكنبرغ وماغنوسن.
بينما بدا أن مرسيدس مهددة بالخروج من القسم الثاني مع بقاء 5 دقائق فقط.
ومع الاقتراب من الدقيقة الأخيرة، تقدم لوكلير للمركز الأول بفارق 0.146 ثانية أمام فيرستابن الذي أراد الردّ ونجح بالفعل مع دقيقة و26.814 ثانية، أمام أصيل موناكو، ألونسو، ساينز، بيريز، أوكون، بوتاس، غاسلي، ماغنوسن وراسل.
بينما فشل هاميلتون في التأهل للقسم الثالث الذي اكتفى بالمركز 13، بينما خرج كذلك ألبون، هلكنبرغ، غوانيو جو ودي فريز.
القسم الثالث
في لفته السريعة الأولى، خرج فيرستابن بعض الشيء عن خط التسابق بالتالي لم يكمل لفته تلك، وهذا ما حاول بيريز الاستفادة منه، حيث سجل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و26.841 ثانية.
ومع نهاية الطلعات الأولى كان بيريز أولاً أمام ألونسو، ساينز، ماغنوسن، غاسلي، راسل، لوكلير (الذي تعرض لقفل مكابح في لفته السريعة)، أوكون.
في الطلعات الثانية، خرجت السيارات مع إطارات سوفت جديدة، لكن شارل لوكلير تعرض لحادث حيث انزلقت سيارته وخرجت عن المسار ليتم رفع العلم الأحمر، مع بقاء دقيقة ونصف فقط حتى نهاية التصفيات.
لكن إدارة السباق أعلنت انتهاء التصفيات ما يعني أن بيريز حصل على قطب الانطلاق الأول أمام ألونسو وساينز.
ماغنوسن سينطلق رابعاً أمام غاسلي، راسل، لوكلير، أوكون بينما أكمل فيرستابن وبوتاس ترتيب مراكز الانطلاق العشرة الأولى.
شبكة انطلاق سباق ميامي
|المركز
|#
|السائق
|السيارة
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|1
|11
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|1:26.841
|2
|14
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|1:27.202
|0.361
|3
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|1:27.349
|0.508
|4
|20
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|1:27.767
|0.926
|5
|10
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|1:27.786
|0.945
|6
|63
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|1:27.804
|0.963
|7
|16
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|1:27.861
|1.020
|8
|31
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|1:27.935
|1.094
|9
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|10
|77
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|11
|23
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|1:27.795
|0.954
|12
|27
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|1:27.903
|1.062
|13
|44
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|1:27.975
|1.134
|14
|24
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:28.091
|1.250
|15
|21
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:28.395
|1.554
|16
|4
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|1:28.394
|1.553
|17
|22
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:28.429
|1.588
|18
|18
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|1:28.476
|1.635
|19
|81
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|1:28.484
|1.643
|20
|2
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|1:28.577
|1.736
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