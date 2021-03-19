بيريز يستذكر "طرده" من تجارب ريد بُل للناشئين

سيُسجّل بيريز مشاركته الأولى مع ريد بُل نهاية الأسبوع المقبل بعد مغادرته لصفوف ريسينغ بوينت نهاية العام الماضي، ليُغيّر بذلك فريقه للمرّة الأولى منذ 2014.

وبزغ نجم المكسيكي بشكلٍ لافت في الموسم الماضي بعد أن حقّق أفضل نتيجة في مسيرته عبر الحلول رابعًا في بطولة السائقين، إلى جانب تحقيق انتصاره الأوّل ضمن جائزة الصخير الكبرى.

ويُعدّ بيريز السائق الأوّل الذي يتعاقد معه فريق ريد بُل الرئيسي من خارج مجموعة ناشئيه منذ 2007 عندما تعاقد الفريق مع مارك ويبر من ويليامز.

وسبق لبيريز أن كان عضوًا في أكاديميّة فيراري حتّى نهاية عام 2012 عندما انضمّ إلى مكلارين خلفًا للويس هاميلتون.

لكنّ بيريز كشف أنّه خاض محادثات مع هيلموت ماركو للانضمام إلى برنامج ريد بُل عندما كان يتسابق في الفورمولا 3 ما أدّى إلى خوضه لتجارب.

وقال المكسيكي ضمن البرنامج الإذاعي للموقع الرسمي للبطولة: "دُعيت لخوض تجارب في 2007. لم تسر التجارب على نحوٍ جيّد".

وأضاف: "كانت هناك مشكلة في مقعدي لأنّ ركبتَي كانتا تصطدمان بالمقود، لذا لم يكن بوسعي الانعطاف. كانت وتيرة ضعيفة. اعتقدت بأنّني سأكون قادرًا على حلّ مشكلة المقعد والمواصلة".

وأردف: "عندما عدت إلى المرآب فقد تمّ طردي. لم أحصل على فرصة أخرى. كنت بطيئًا جدًا وكانت التجارب تتمحور حول الأزمنة فقط. تمّ طردي فحسب. أعتقد بأنّ ذلك حدث في 2007 أو 2006".

وأكمل: "من ثمّ انضممت إلى الفورمولا 3. كنت أتسابق في مواجهة سائقي ريد بُل وكنت أتصدّر البطولة. رأيته في سيلفرستون وقلت له: هيلموت، كيف حالك؟".

ثمّ تابع: "فأجابني: سنتغلّب عليك، سنتغلّب عليك. قلت له حسنًا طاب يومك".

ووصل المكسيكي إثر ذلك إلى الجي بي2 في 12009 حيث تسابق مع فريق أردين الذي كان يقوده كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الحالي.

وقال أنّه خاض محادثة أخرى حيال إمكانيّة الانضمام إلى ريد بُل خلال تلك الفترة على إثر حلوله رابعًا في السباق الرئيسي في سيلفرستون.

"المحادثة الثانية جاءت في الجي بي 2 ضمن عامي الأوّل مع كريستيان" قال بيريز.

وأضاف: "جاءني بعد السباق الجيّد الذي قدمته في سيلفرستون وقال لي ما الذي تفعله وكلّ تلك الأمور".

وأكمل: "قال لي: أنت تقوم بعمل جيّد، لكن لديك برنامجك الخاص، لا تحتاجني. كانت تلك آخر محادثة أذكرها".

سيرجيو بيريز يُحقّق الفوز تصوير: جي بي 2

وشقّ بيريز طريقه ليحلّ وصيفًا في الجي بي 2 موسم 2010 قبل انضمامه إلى أكاديميّة فيراري للناشئين وبداية مسيرته في الفورمولا واحد مع ساوبر في 2011.

وبعندما سُئل إن كان عدم انضمامه إلى أكاديميّة ريد بُل أفضل، وجد بيريز صعوبة في تخمين ذلك.

وقال: "من يعلم ما كان ليحدث وما الفرص التي كنت لأحظى بها؟"

وأكمل: "بالطبع من الجيّد ان تكون جزءًا من برنامج ناشئين. لكن عليّ القول أنّني ممتنٌ جدًا لديتريتش ماتشيتز وهيلموت وكريستيان وأدريان نيوي وكامل عائلة ريد بُل لمنحي هذه الفرصة، ذلك رائع".

ثمّ تابع: "تقودهم النتائج. ولم يُقدّم لي أحدٌ أيّ فرصة لأكون في سيارة صدارة، لذا عليّ التأكّد من تقديمي للنتائج الآن".