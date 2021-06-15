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بيريز يرغب بالحديث مع السائقين حول "اتّفاق النبلاء" في التصفيات

يحرص سيرجيو بيريز على تباحث سائقي الفورمولا واحد في "اتّفاق النبلاء" الحاليّ حول التصفيات، قائلًا أنّ البعض لا يحترم قانون عدم التجاوز خلال لفّات التحمية.

بيريز يرغب بالحديث مع السائقين حول "اتّفاق النبلاء" في التصفيات

يملك سائقو الفورمولا واحد اتّفاقًا غير رسمي بعدم التجاوز في صفّ السيارات عند التوجّه إلى بدء لفّة سريعة في التصفيات، لكنّ هذا العام شهد عددًا من حالات خرق ذلك الاتّفاق.

إذ أقدم عددٌ من السائقين على التجاوز خلال لفّات خروجهم في القسم الأخير من تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى على سبيل المثال، إلى جانب إبطاء البعض لمحاولة التواجد في الموقع المناسب على المسار من أجل كسب عامل السحب.

لكنّ بيريز، الذي فاز بالسباق في النهاية منطلقًا من المركز السادس، كان من بين أكبر الخاسرين في القسم الثالث بعد معاناته للحصول على موقعٍ جيّد على المسار. وأرجع المكسيكي ذلك إلى خرق البعض لاتّفاق النبلاء بين السائقين.

وقال المكسيكي: "المشكلة أنّنا دخلنا جميعًا إلى الحلبة دفعة واحدة، خلق البعض فجوات لكن أقدم آخرون على التجاوز ولم يحترموا اتّفاق النبلاء".

وأضاف: "صعّب ذلك الأمور. لم نقدّم لفّة عندما حانت اللحظات الحاسمة. الأمر بتلك البساطة".

وأكمل: "يحترم بعض السائقين ذلك الاتّفاق، لكن ليس جميعهم".

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ولا يُوجد قانون رسمي حيال سلوك السائقين عند بدء لفّات التصفيات، وفي حين أنّ بيريز قال أنّه سيكون "من الصعب للغاية" مراقبة سلوك السائقين، فإنّه يعتقد بأنّه من الجدير التباحث في المسألة خلال اجتماع السائقين المقبل.

وقال حيال ذلك: "تبدأ الفوضى عندما يتجاوز السائقون قرب نهاية اللفّة، ونعلم أنّ علينا الحفاظ على مركزنا وإحداث فجوة".

وأكمل: "الأمر أشبه بزحام خانق. يزداد الوضع سوءًا فجأة، والأمر هكذا لعدّة أعوامٍ الآن. ربّما يجب التباحث في ذلك بيننا كسائقين لنكون منطقيين أكثر، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالتصفيات، حيث علينا أن نحترم بعضنا أكثر ونكون واعين بأنّ ذلك يخلق مصاعب أكثر للسائقين الآخرين".

ثمّ تابع: "من الجدير التباحث في ذلك ورؤية آراء الجميع بالتأكيد. هناك بعض السائقين الذين يحترمون الاتّفاق، ويُمكن الوثوق بهم حقًا. لكن هناك من لا يُمكنك الوثوق بهم".

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ويُعدّ نيكيتا مازيبين من بين أكثر السائقين الذين تمّ انتقادهم على هذا الصعيد في المراحل الأولى من هذا الموسم.

وقال مازيبين أنّ الاتّفاق "لا يعمل" بعد تلقيه عقوبة على شبكة انطلاق إسبانيا، قائلًا أنّ الانتقادات الواسعة في باكو أثبت ضرورة التباحث في المسألة.

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