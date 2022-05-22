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بيريز يرغب بالحديث إلى مدراء ريد بُل بشأن أوامر الفريق في إسبانيا

يرغب سيرجيو بيريز في الحديث إلى القائمين على فريق ريد بُل حول أوامر الفريق في جائزة إسبانيا الكبرى، وذلك بعد إعلامه بعدم منافسة زميله ماكس فيرشتابن.

بيريز يرغب بالحديث إلى مدراء ريد بُل بشأن أوامر الفريق في إسبانيا

كان المكسيكي يتصدّر السباق بالاقتراب من نهاية جائزة إسبانيا الكبرى عندما طُلب منه عبر اللاسلكي عدم تعطيله زميله الذي كان يُلاحقه، والذي تمّ نقله إلى الاستراتيجيّة البديلة قبل ذلك.

لكن بعد عدم تلقيه للضوء الأخضر لتجاوز فيرشتابن ومهاجمة جورج راسل قبل ذلك عندما كانت له أفضليّة عمر الإطارات، أوضح المكسيكي لاحقًا أنّه شعر بأنّ القرار اللاحق "لم يكن عادلًا".

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وفي حين أنّ قرارًا لاحقًا بتغييره لإطاراته والانتقال إلى "سوفت" كان يعني حلوله على بُعد 13 ثانية عن فيرشتابن في النهاية، قال بيريز للفريق عبر اللاسلكي بأنّه في حين أنّه سعيدٌ بنتيجة الفريق، إلّا أنّه يرغب ببعض التوضيحات.

وقال المكسيكي: "أنا سعيدٌ من أجل الفريق، لكنّنا نحتاج للتحدّث لاحقًا".

وسُئل بيريز عن المسألة في المحادثات التلفزيّة بعد السباق، لكنّ إجابته كانت دبلوماسيّة حول تبخّر فرصة ممكنة للفوز من بين يديه.

وقال: "أعتقد بأنّ المنافسة كانت متقاربة. لكنّ هذه نتيجة رائعة للفريق في النهاية. أنا سعيدٌ بذلك".

وعندما سُئل عن تعليقاته عبر اللاسلكي، أجاب: "كنّا على استراتيجيّتين مختلفتين حينها. سمحت لماكس بتجاوزي في البداية، ومن ثمّ اعتقدت بأنّ بوسعي التجاوز حينها وعدم خسارة ثوانٍ ثمينة لجعل استراتيجيّتي تنجح. لكنّ هذه نتيجة رائعة للفريق في جميع الأحوال".

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