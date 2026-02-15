بيريز يدعم انتقادات فيرستابن: قوانين 2026 ليست مثالية
وافق سيرجيو بيريز سائق كاديلاك، على تصريحات زميله السابق ماكس فيرستابن، مؤكداً أن القوانين التقنية الجديدة للفورمولا 1 في موسم 2026 "ليست مثالية".
سيرجيو بيريز، كاديلاك
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
قبل أشهر من نزول الجيل الجديد من السيارات إلى الحلبات، أُثيرت مخاوف من أن تقسيم الطاقة بنسبة 50/50 بين المكوّن الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي قد يؤدي إلى تباطؤ السيارات على المقاطع المستقيمة من أجل استعادة الطاقة.
بل حتى أن بعض التوقعات أشارت إلى إمكانية انخفاض السرعات حتى خلال اللفات التأهيلية السريعة.
وضمن حديثه عن السيارات الجديدة، تكلم فيرستابن بصراحة مشيرًا إلى |أنه لم يعد قادراً على قيادة سيارته RB22 بـ"ضغط كامل على دواسة التسارع"، وأن الإحساس أصبح أشبه بـ"سيارة فورمولا إي معزّزة".
وقد طُرحت تصريحات فيرستابن على بيريز، الذي عاد إلى شبكة الانطلاق هذا الموسم مع فريق كاديلاك للفورمولا 1 بعد غياب دام عاماً واحداً عقب رحيله عن ريد بُل ريسينغ في نهاية موسم 2024.
وخلال حديثه في البحرين، قال بيريز:
"الأمر مختلف جداً".
وأضاف: "الإحساس مختلف تماماً مقارنة بالفورمولا 1 التي اعتدت عليها. أعتقد أن هذا هو أكبر تغيير من حيث القوانين مررت به في مسيرتي".
وتابع قائلاً: "من الصعب جداً فهم ما يحدث مع الطاقة وتوزيعها. أصبحت وحدة الطاقة عاملاً أكثر حسماً من أي وقت مضى، وهذا ليس مثالياً".
سيرجيو بيريز، كاديلاك
الصورة من قبل: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
وأكمل: "أريد أن أرى كيف ستكون السباقات، لأن المتعة الحقيقية بالنسبة لي هي التسابق. في الوقت الحالي، لا أعرف كيف سنسابق. يبدو أن التجاوز قد يصبح أكثر صعوبة، لأن عليك إدارة طاقتك".
وأضاف: "لا أريد التسرع في إطلاق الأحكام، لكن السباقات قد تشبه إلى حد ما سباقات فورمولا إي. سننتظر ونرى، قد تكون الأمور فوضوية قليلاً".
وتابع: "خصوصاً في السباقات الأولى، سيحتاج الجميع إلى التعرف على وحدة الطاقة الخاصة بهم: متى تستخدم وضع الهجوم، وكم من الطاقة تستهلك… كل ذلك صعب جداً".
وختم بيريز بالقول: "لكن بشكل عام، الأمور تسير بشكل جيد، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح. الفريق قام بعمل جيد في تجميع كل القطع معاً. الأمر ليس سهلاً، لكننا نحرز تقدماً، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".
