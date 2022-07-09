بيريز يخسر الأداء في سباق ريد بُل للتطوير

بعد قطب الانطلاق الأول في السعودية وفوزه في موناكو، تم الإعلان عن تجديد عقد بيريز بعامين مع ريد بُل.

وقد أتبع ذلك وتيرة مبدئية واعدة في أذربيجان ليتفوق في التصفيات على زميله ماكس فيرشتابن ويُثير ضجّة بأن المكسيكي قد أغلق فارق الأداء مع زميله حامل اللقب.

لكن وبعد النجاح في موناكو، كان هنالك تراجع في الأداء، حيث خسر بيريز الصدارة في سباق باكو إثر ارتفاع حرارة إطاراته، قبل أن يتعرض لحادث في تصفيات مونتريال المبللة ليتأهل بالمركز الـ 13 لسباق جائزة كندا الكبرى الذي انسحب منه بسبب مشكلة في علبة التروس.

لكنه عاد ليشق طريقه من الخلف ويسجل المركز الثاني في سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي.

وعند سؤاله عن التراجع النسبي في الأداء، ربط بيريز ذلك بالتحديثات الأخيرة على السيارة والتي ناسبت أسلوب قيادة فيرشتابن على نحوٍ أفضل، وبالتالي جعلته أقل ارتياحًا مع السيارة.

فقال: "أعتقد بأن تطوير السيارة كان ... جعلني لست مرتاحًا بالقدر الذي كنت عليه في البداية. دعونا نضع الأمر في هذا السياق".

وأضاف: "لذلك أعتقد بأن لدي بعض العمل للقيام به من أجل فهم ما يحدث".

وتابع: "أشعر بأن السيارة تتسلل من بين يدي فيما يتعلق بمدى ارتياحي معها في البداية".

وعند سؤاله عن حظوظه في المنافسة على اللقب - وذلك في ظل تواجده على بعد 34 نقطة من فيرشتابن المتصدر - اعترف بيريز أنه سعيد بهذا الموقع حاليًا لكنه يدرك بأن أية سباقات أخرى من دون نقاط "ستقتل" فرصة بالمنافسة على اللقب.

فقال: "أودّ أن أهزم ماكس. هذا ليس سرًا. لكنني أريد كذلك لكامل فريق ريد بُل أن يقوم بعمل رائع. انتصارات ماكس ليست جيدة لفرصي في البطولة، لكن في النهاية أكون سعيدًا كون ذلك فريقي".

واختتم: "من المهم أن أواصل الضغط بقوة وأواصل التقدم. لكن الخروج خالي الوفاض من السباقات سيقتل البطولة بالنسبة لي بكل تأكيد".