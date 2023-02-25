بيريز يختتم تجارب البحرين الشتويّة بزمنٍ ناري لريد بُل
سجّل سيرجيو بيريز الزمن الأسرع على الإطلاق مع بلوغ التجارب الشتويّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد نهايتها مؤكّدًا علوّ كعب ريد بُل بالدخول إلى الموسم الجديد.
مع الدخول في الساعات الأخيرة من عمر التجارب الشتويّة لهذا العام، فقد اختار البعض السعي وراء بعض الطلعات القصيرة واختبار السيارات بكميّات وقودٍ منخفضة نسبيًا.
إذ قفز لويس هاميلتون إلى الصدارة في مرحلة أولى مُسجّلًا 1:30.781 دقيقة.
لكنّ سيرجيو بيريز، الذي ركّز بالأساس على محاكاة المسافات القصيرة في فترة ما بعد الظهر، تمكّن من التقدّم عليه مُستخدمًا إطارات "سي4" عندما سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:30.616 دقيقة ويكون على بُعد عُشر ثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل من جائزة البحرين الكبرى العام الماضي.
وعاد بيريز لاحقًا على مجموعة "سي4" جديدة أخرى وضغط بقوّة أكبر ليُسجّل هذه المرّة 1:30.305 دقيقة.
وكان ذلك الزمن كافيًا لبيريز لضمان الصدارة مع نهاية اليوم والتجارب برمّتها، مُكملًا في طريقه أكثر من 130 لفّة.
وحلّ هاميلتون في المركز الثاني على بُعد 0.359 دقيقة رافعًا رصيد مرسيدس إلى أكثر من 140 لفّة هذا اليوم لتعويض ما خسره الفريق بالأمس.
أمّا فالتيري بوتاس فقد أجرى محاكاة للتصفيات هو الآخر ووضع سيارة ألفا روميو في المركز الثالث، مُتجاوزًا بدوره عتبة الـ 130 لفّة.
وكان زمن شارل لوكلير من الفترة الصباحية كافيًا لوضعه في المركز الرابع.
في المقابل أجرى ساينز بعض الطلعات الخفيفة على إطارات "سي4" قبل أن يُركّز في النصف الثاني من عمر الحصّة على محاكاة السباق، وتمكّن الثنائيّ من إكمال 143 لفّة بينهما ولم تفصل بينهما سوى 0.012 ثانية.
وحلّ يوكي تسونودا في المركز السادس أمام كيفن ماغنوسن وجورج راسل.
أمّا فرناندو ألونسو فقد تواجد في المركز التاسع بعد أن قاد سيارة أستون مارتن في فترة ما بعد الظهر، حيث يُشير العديد من المتابعين في البادوك إلى أنّها تقريبًا على قدم المساواة مع مرسيدس.
نتيجة اليوم:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|133
|1:30.305
|215.748
|2
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|65
|1:30.664
|0.359
|0.359
|214.894
|3
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|131
|1:30.827
|0.522
|0.163
|214.508
|4
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|67
|1:31.024
|0.719
|0.197
|214.044
|5
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|76
|1:31.036
|0.731
|0.012
|214.016
|6
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|79
|1:31.261
|0.956
|0.225
|213.488
|7
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|95
|1:31.381
|1.076
|0.120
|213.208
|8
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|83
|1:31.442
|1.137
|0.061
|213.066
|9
|14
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|مرسيدس
|80
|1:31.450
|1.145
|0.008
|213.047
|10
|34
|فيليبي دروغوفيتش
|أستون مارتن
|مرسيدس
|77
|1:32.075
|1.770
|0.625
|211.601
|11
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|37
|1:32.160
|1.855
|0.085
|211.406
|12
|10
|بيير غاسلي
|ألبين
|رينو
|56
|1:32.762
|2.457
|0.602
|210.034
|13
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|136
|1:32.793
|2.488
|0.031
|209.964
|14
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|76
|1:33.257
|2.952
|0.464
|208.919
|15
|27
|نيكو هلكنبرغ
|هاس
|فيراري
|77
|1:33.329
|3.024
|0.072
|208.758
|16
|81
|أوسكار بياستري
|مكلارين
|مرسيدس
|44
|1:33.655
|3.350
|0.326
|208.031
|17
|21
|نيك دي فريز
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|87
|1:38.244
|7.939
|4.589
|198.314
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