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بيريز يختتم تجارب البحرين الشتويّة بزمنٍ ناري لريد بُل

سجّل سيرجيو بيريز الزمن الأسرع على الإطلاق مع بلوغ التجارب الشتويّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد نهايتها مؤكّدًا علوّ كعب ريد بُل بالدخول إلى الموسم الجديد.

بيريز يختتم تجارب البحرين الشتويّة بزمنٍ ناري لريد بُل

مع الدخول في الساعات الأخيرة من عمر التجارب الشتويّة لهذا العام، فقد اختار البعض السعي وراء بعض الطلعات القصيرة واختبار السيارات بكميّات وقودٍ منخفضة نسبيًا.

إذ قفز لويس هاميلتون إلى الصدارة في مرحلة أولى مُسجّلًا 1:30.781 دقيقة.

لكنّ سيرجيو بيريز، الذي ركّز بالأساس على محاكاة المسافات القصيرة في فترة ما بعد الظهر، تمكّن من التقدّم عليه مُستخدمًا إطارات "سي4" عندما سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:30.616 دقيقة ويكون على بُعد عُشر ثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل من جائزة البحرين الكبرى العام الماضي.

وعاد بيريز لاحقًا على مجموعة "سي4" جديدة أخرى وضغط بقوّة أكبر ليُسجّل هذه المرّة 1:30.305 دقيقة.

وكان ذلك الزمن كافيًا لبيريز لضمان الصدارة مع نهاية اليوم والتجارب برمّتها، مُكملًا في طريقه أكثر من 130 لفّة.

وحلّ هاميلتون في المركز الثاني على بُعد 0.359 دقيقة رافعًا رصيد مرسيدس إلى أكثر من 140 لفّة هذا اليوم لتعويض ما خسره الفريق بالأمس.

أمّا فالتيري بوتاس فقد أجرى محاكاة للتصفيات هو الآخر ووضع سيارة ألفا روميو في المركز الثالث، مُتجاوزًا بدوره عتبة الـ 130 لفّة.

وكان زمن شارل لوكلير من الفترة الصباحية كافيًا لوضعه في المركز الرابع.

في المقابل أجرى ساينز بعض الطلعات الخفيفة على إطارات "سي4" قبل أن يُركّز في النصف الثاني من عمر الحصّة على محاكاة السباق، وتمكّن الثنائيّ من إكمال 143 لفّة بينهما ولم تفصل بينهما سوى 0.012 ثانية.

وحلّ يوكي تسونودا في المركز السادس أمام كيفن ماغنوسن وجورج راسل.

أمّا فرناندو ألونسو فقد تواجد في المركز التاسع بعد أن قاد سيارة أستون مارتن في فترة ما بعد الظهر، حيث يُشير العديد من المتابعين في البادوك إلى أنّها تقريبًا على قدم المساواة مع مرسيدس.

نتيجة اليوم:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 133 1:30.305     215.748
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 65 1:30.664 0.359 0.359 214.894
3 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 131 1:30.827 0.522 0.163 214.508
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 67 1:31.024 0.719 0.197 214.044
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 76 1:31.036 0.731 0.012 214.016
6 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 79 1:31.261 0.956 0.225 213.488
7 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 95 1:31.381 1.076 0.120 213.208
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 83 1:31.442 1.137 0.061 213.066
9 14 Spain فرناندو ألونسو أستون مارتن مرسيدس 80 1:31.450 1.145 0.008 213.047
10 34 Brazil فيليبي دروغوفيتش أستون مارتن مرسيدس 77 1:32.075 1.770 0.625 211.601
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 37 1:32.160 1.855 0.085 211.406
12 10 France بيير غاسلي ألبين رينو 56 1:32.762 2.457 0.602 210.034
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 136 1:32.793 2.488 0.031 209.964
14 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 76 1:33.257 2.952 0.464 208.919
15 27 Germany نيكو هلكنبرغ هاس فيراري 77 1:33.329 3.024 0.072 208.758
16 81 Australia أوسكار بياستري مكلارين مرسيدس 44 1:33.655 3.350 0.326 208.031
17 21 Netherlands نيك دي فريز ألفا تاوري ريد بُل 87 1:38.244 7.939 4.589 198.314
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