بيريز يُحلّق أمام لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في باكو

تمتّع ثنائيّ ريد بُل بوتيرة قويّة مبكّرة على إطارات "ميديوم"، في الوقت الذي استخدم فيه ثنائيّ فيراري إطارات "هارد" في المراحل الأولى.

وأمضى سائقا الحصان الجامح فترة مطوّلة قليلًا في المرآب من أجل العمل على سيارتيهما في منتصف الحصّة.

في الأثناء عاد فيرشتابن على إطارات "سوفت" ليُسجّل 1:45.810 دقيقة، لكنّ الكاميرا على سيارته أظهرت ارتجاج رفرفة الجناح الخلفي بشكلٍ مروّعٍ على سيارته عند تفعيله لنظام "دي آر اس" وكانت السيارة بأكملها ترتد، حيث قال عبر اللاسلكي: "الوضع على الخطّ المستقيم جنوني".

كما عادت الارتدادات للظهور على سيارة فيراري في هذه الجولة بالنظر إلى طول الخطّ المستقيم.

بالتزامن مع ذلك فقد حلّق بيريز مستفيدًا من تفوّقه المذهل في المقطع الأوّل ليُسجّل 1:45.476 دقيقة، وكان تركيز ريد بُل على المقطعين الأوّل والثالث واضحًا على عكس فيراري التي كانت أفضل في المقطع الأوسط المتعرّج.

لكنّ لوكلير تمكّن من تحسين زمنه في محاولته الثانية ليتواجد على بُعد 0.127 ثانية عن بيريز أمامه، حيث كان أسرع منه بنصف ثانية في المقطع الأوسط لتعويض الفارق في ظلّ مواصلة استخدام فيراري للجناح الخلفي الكبير.

وذهب المركز الثالث إلى فيرشتابن الذي كان على بُعد ثلث ثانية عن زميله المتصدّر، في حين كان كارلوس ساينز الإبن رابعًا بفارق نصف ثانية عن بيريز وذلك في ظلّ تواجد ريد بُل وفيراري في عالمهما الخاص.

إذ أنّ أقرب ملاحقيهم كان لويس هاميلتون في المركز الخامس لكن على بُعد 1.191 ثانية في ظلّ معاناته من ارتدادات مكثّفة وزميرٍ في أحد الإعدادات.

وتقدّم البريطاني مجموعة من السيارات المتقاربة بشكلٍ خيالي، إذ حلّ يوكي تسونودا خلفه مباشرة بفارق 0.029 ثانية على متن سيارة ألفا تاوري، في حين كان راسل خلف الياباني بفارق 0.009 ثانية، بينما كان فرناندو ألونسو على بُعد 0.002 ثانية عن راسل.

وذهب المركز التاسع إلى بيير غاسلي، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألبين التي جلبت عدّة تحديثات كبيرة لهذه الجولة.

وكاد فيرشتابن أن يتعرّض لحادثٍ في آخر لفّاته عند محاكاة السباق، لكنّه أنقذ الموقف، وعلى ذكر محاكاة المسافات الطويلة، فقد قدّم لوكلير وتيرة منافسة لثنائيّ ريد بُل.

نتيجة الحصّة: