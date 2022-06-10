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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير التجارب

بيريز يُحلّق أمام لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في باكو

واصل سيرجيو بيريز سلسلة تأدياته القويّة في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد ليتصدّر التجارب الحرّة الأولى من جائزة أذربيجان الكبرى متفوّقًا على شارل لوكلير، وذلك في ظلّ عودة ظاهرة الارتدادات بقوّة على الخطّ المستقيم الطويل.

بيريز يُحلّق أمام لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في باكو

تمتّع ثنائيّ ريد بُل بوتيرة قويّة مبكّرة على إطارات "ميديوم"، في الوقت الذي استخدم فيه ثنائيّ فيراري إطارات "هارد" في المراحل الأولى.

وأمضى سائقا الحصان الجامح فترة مطوّلة قليلًا في المرآب من أجل العمل على سيارتيهما في منتصف الحصّة.

في الأثناء عاد فيرشتابن على إطارات "سوفت" ليُسجّل 1:45.810 دقيقة، لكنّ الكاميرا على سيارته أظهرت ارتجاج رفرفة الجناح الخلفي بشكلٍ مروّعٍ على سيارته عند تفعيله لنظام "دي آر اس" وكانت السيارة بأكملها ترتد، حيث قال عبر اللاسلكي: "الوضع على الخطّ المستقيم جنوني".

كما عادت الارتدادات للظهور على سيارة فيراري في هذه الجولة بالنظر إلى طول الخطّ المستقيم.

بالتزامن مع ذلك فقد حلّق بيريز مستفيدًا من تفوّقه المذهل في المقطع الأوّل ليُسجّل 1:45.476 دقيقة، وكان تركيز ريد بُل على المقطعين الأوّل والثالث واضحًا على عكس فيراري التي كانت أفضل في المقطع الأوسط المتعرّج.

لكنّ لوكلير تمكّن من تحسين زمنه في محاولته الثانية ليتواجد على بُعد 0.127 ثانية عن بيريز أمامه، حيث كان أسرع منه بنصف ثانية في المقطع الأوسط لتعويض الفارق في ظلّ مواصلة استخدام فيراري للجناح الخلفي الكبير.

وذهب المركز الثالث إلى فيرشتابن الذي كان على بُعد ثلث ثانية عن زميله المتصدّر، في حين كان كارلوس ساينز الإبن رابعًا بفارق نصف ثانية عن بيريز وذلك في ظلّ تواجد ريد بُل وفيراري في عالمهما الخاص.

إذ أنّ أقرب ملاحقيهم كان لويس هاميلتون في المركز الخامس لكن على بُعد 1.191 ثانية في ظلّ معاناته من ارتدادات مكثّفة وزميرٍ في أحد الإعدادات.

وتقدّم البريطاني مجموعة من السيارات المتقاربة بشكلٍ خيالي، إذ حلّ يوكي تسونودا خلفه مباشرة بفارق 0.029 ثانية على متن سيارة ألفا تاوري، في حين كان راسل خلف الياباني بفارق 0.009 ثانية، بينما كان فرناندو ألونسو على بُعد 0.002 ثانية عن راسل.

وذهب المركز التاسع إلى بيير غاسلي، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألبين التي جلبت عدّة تحديثات كبيرة لهذه الجولة.

وكاد فيرشتابن أن يتعرّض لحادثٍ في آخر لفّاته عند محاكاة السباق، لكنّه أنقذ الموقف، وعلى ذكر محاكاة المسافات الطويلة، فقد قدّم لوكلير وتيرة منافسة لثنائيّ ريد بُل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 21 1:45.476     204.888
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:45.603 0.127 0.127 204.641
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 25 1:45.810 0.334 0.207 204.241
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 22 1:46.012 0.536 0.202 203.852
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 22 1:46.571 1.095 0.559 202.783
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:46.667 1.191 0.096 202.600
7 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 25 1:46.696 1.220 0.029 202.545
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 24 1:46.705 1.229 0.009 202.528
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 25 1:46.830 1.354 0.125 202.291
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 21 1:46.917 1.441 0.087 202.126
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 19 1:47.691 2.215 0.774 200.674
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 24 1:47.847 2.371 0.156 200.383
13 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 24 1:47.946 2.470 0.099 200.200
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 22 1:47.970 2.494 0.024 200.155
15 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 22 1:48.078 2.602 0.108 199.955
16 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 24 1:48.222 2.746 0.144 199.689
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 22 1:48.419 2.943 0.197 199.326
18 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 22 1:48.810 3.334 0.391 198.610
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 7 1:50.921 5.445 2.111 194.830
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 3 1:58.332 12.856 7.411 182.628
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