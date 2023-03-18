بيريز يحرز قطب الانطلاق الأول في جدة ومشاكل الموثوقية تضرب فيرستابن

سينطلق بيريز من المركز الأول على شبكة انطلاق سباق جدة للمرة الثانية له على التوالي بعد تسجيل الزمن الأسرع أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

فرناندو ألونسو تألق مجدداً ليسجل ثالث أسرع الأزمنة خلف بيريز ولوكلير، وأمام جورج راسل.

مجريات الحصة

اتجهت الأنظار للمعركة المرتقبة بين بيريز وألونسو، خاصة مع خروج فيرستابن من القسم الثاني للتصفيات، حيث كان يسعى المكسيكي لاقتناص الفرصة الذهبية وتحقيق قطب الانطلاق الأول على حلبة جدة. لكن لوكلير كان ضمن المعادلة بالرغم من عقوبته.

وأكمل ألونسو لفته السريعة بدقيقة و28.925 ثانية ليتصدر التوقيت الأسرع المبدئي، إلا أن لوكلير تفوق عليه بفارق 0.168 ثانية (لكن أصيل موناكو سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق السباق).

وفي لفته السريعة، سجل بيريز أفضل الأزمنة في المقطع الثاني للمسار على طريقه لتسجيل الزمن الأسرع المبدئي أمام سيارة فيراري بمقدار نصف ثانية تقريباً.

بينما سُمع جورج راسل وهو يطلب من فريقه عبر اللاسلكي التحقق من أيّ ضرر للسيارة بعد أن صعد على الحفف الجانبية بشكل عدائي، بينما سجل الزمن الثالث الأسرع خلف لوكلير وأمام ألونسو، مع انتهاء الطلعات الأولى في القسم الأخير للتصفيات.

ومجدداً كان ألونسو أول الخارجين لمحاولة تسجيل أسرع توقيت ممكن في الطلعات الثانية من القسم الثالث، حيث نجح بتسجيل ثاني أسرع الأزمنة خلف المكسيكي سائق ريد بُل، قبل أن يردّ لوكلير ليعود للمركز الثاني أمام الإسباني.

ومع رفع العلم المرقط، كان بيريز أولاً أمام لوكلير، ألونسو وراسل.

ومن ثم جاء ساينز متقدماً على سترول، أوكون وهاميلتون، بينما أكمل بياستري وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

القسم الثاني

ألونسو كان صاحب الزمن الأسرع الأول المبدئي في القسم الثاني، بينما فصل لوكلير بين سيارتي أستون مارتن أمام سترول.

فيرستابن في بداية القسم الثاني واجه وضعاً غريباً على متن السيارة ضمن محاولته الأولى، قبل أن يُسمع على اللاسكلي وهو يقول لفريقه أنه يواجه مشكلة في المحرك (وذلك بعد صعوده على الحفف الجانبية بشكل عدائي). حيث ردّ عليه الفريق أنهم سيحاولون كل ما بوسعهم لإصلاح المشكلة بسرعة.

لكن الهولندي خرج من السيارة في المرآب، ولم يتأهل من الحصة حيث بدا أن المشكلة أكبر من أن تُحلّ ضمن الوقت القصير المتاح. ولاحقاً أكد الفريق أن المشكلة كانت في محور نقل الحركة ضمن السيارة.

مع انتصاف القسم الثاني، كان ألونسو في صدارة أسرع الأزمنة المبدئية أمام بيريز ولوكلير وسترول.

وفي الطلعات الأخيرة، تقدم ساينز إلى المركز الرابع أمام سترول وراسل، وخلف لوكلير. بينما خطف بيريز المركز الأول أمام ألونسو.

بينما لم يتأهل فيرستابن وهلكنبرغ، جو غوانيو، كيفن ماغنوسن وفالتيري بوتاس إلى القسم الأخير.

القسم الأول

سيارتا ويليامز كانتا أول الخارجين إلى الحلبة، مع أليكسندر ألبون ومن ثم خلفه زميله لوغان سارجانت الذي سجل أول زمن سريع في الحصة.

وتلتهما مباشرة سيارتا فيراري مع شارل لوكلير (الذي سيتراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق)، وكارلوس ساينز (حيث قامت فيراري بتبديل محرك الاحتراق الداخلي لسيارته). لكن نيكو هلكنبرغ سائق هاس سجل الزمن الأسرع المبدئي أمام لوكلير وألبون.

ولم يتأخر الوقت كثيراً حتى دخلت سيارتا ريد بُل للحلبة، ليسجل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع أمام زميله سيرجيو بيريز بنصف ثانية. وبعدهما هلكنبرغ - الذي بدا سريعاً بالفعل - بالمركز الثالث المبدئي أمام جورج راسل.

قبل أن تعود فيراري لتحتل المركزين الثالث والرابع خلف ثنائي ريد بُل وأمام ثنائي هاس. بينما ارتطم لاندو نوريس في لفته السريعة بالحائط ليضطر للعودة إلى المرآب كي يعمل الفريق على إصلاح السيارة بأسرع ما يمكن لكنه خسر فرصته بالتأهل للقسم الثاني بينما نجح زميله الناشئ أوسكار بياستري بذلك.

نهاية القسم الأول شهدت تبدلت المراكز بعض الشيء، حيث حافظ فيرستابن على مركزه الأول أمام بيريز ومن ثم فرناندو ألونسو ولانس سترول، بينما حقق لوكلير وساينز المركزين الخامس والسادس على التوالي.

بينما فشل كل من يوكي تسونودا، ألبون، دي فريز، نوريس وسارجانت (الذي انزلقت سيارته) بالتأهل للقسم الثاني.

القسم الثالث من التصفيات:

شبكة انطلاق السباق: