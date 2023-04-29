بيريز يحرز الفوز بالسباق القصير في باكو متقدماً على لوكلير

رغم أداء لوكلير المتألق خلال التصفيات القصيرة وتصفيات السباق الرئيسي، لكن أصيل موناكو كان يدرك قوة ريد بُل في السباق.

وهذا بالفعل ما حصل حين تجاوزه سيرجيو بيريز مع استعمال "دي آر أس"، ليتصدر السباق مبكراً ويحافظ على صدارته حتى اجتياز العلم المرقط.

لوكلير صمد في المركز الثاني خلف بيريز وأمام ماكس فيرستابن.

جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الرابع أمام كارلوس ساينز (فيراري)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن) ولويس هاميلتون (مرسيدس) ولانس سترول (أستون مارتن).

مجريات السباق

انطلق الجميع على إطارات ميديوم ما عدا سيارتي لاندو نوريس (مكلارين) وفالتيري بوتاس (ألفا روميو).

نجح شارل لوكلير بالحفاظ على موقعه في الصدارة أمام سيرجيو بيريز، بينما انقض جورج راسل بسيارة مرسيدس على ماكس فيرستابن منتزعاً منه المركز الثالث بينما لمست سيارة الهولندي الحائط بشكل طفيف خلال ذلك التجاوز حيث أعلمه الفريق عبر اللاسلكي بوجود بعض الضرر في أرضية السيارة.

لكن لم تكد اللفة الأولى تنتهي حتى شاهدنا إطار سيارة ألفا تاوري التي يقودها يوكي تسونودا بعد ارتطامه بالحائط وتم رفع العلم الأصفر نتيجة لذلك. ومن ثم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، وبعدها دخلت سيارة الأمان.

ورغم محاولات فريق ألفا تاوري إصلاح السيارة وخروجها لفترة بسيطة، لكن الياباني عاد للمرآب حيث كانت السيارة تسير بشكل مائل مع وجود مشكلة واضحة فيها.

ومع الوصول للفة الخامسة، انتهت فترة سيارة الأمان. ومع استئناف السباق، حافظ لوكلير على مركزه أمام بيريز، بينما استعاد فيرستابن المركز الثالث من راسل.

بينما خسر لويس هاميلتون مركزين لصالح كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو، متراجعاً حتى السابع.

لكن لم يكد بيريز يستعمل "دي آر أس" حتى انتزع الصدارة من لوكلير دافعاً سائق فيراري إلى المركز الثاني.

وواصل المكسيكي في الصدارة توسيع الفارق ليصل إلى ثانية بحدود ثانية تقريباً أمام لوكلير في اللفة العاشرة.

ولوحظ في هذه الأثناء تراجع نوريس حيث تجاوزه زميله أوسكار بياستري إلى المركز العاشر، قبل أن يتراجع البريطاني حتى الـ 13 ومن ثم طلب منه فريقه دخول منصة الصيانة للانتقال إلى إطارات ميديوم.

في اللفة 11، سجل فيرستابن اللفة الأسرع وبات قريباً من لوكلير وقبل 4 لفات من النهاية، أدخلت ألبين سائقها إستيبان أوكون إلى المنصة لتبديل الإطارات ووضع سوفت.

ومع الاقتراب من اللفات الأخيرة، بدا أن المراكز الثلاثة الأولى ثابتة مع بيريز في المقدمة بفارق ثانيتين تقريباً أمام لوكلير، فيرستابن، راسل، ساينز، ألونسو، هاميلتون وسترول.

لكن فارق الصدارة تجاوز 3 ثوانٍ مع بقاء لفتين حيث بدا بيريز مرتاحاً في المقدمة وبقي هذا الترتيب على حاله حتى اجتياز العلم المرقط.

نتيجة السباق القصير