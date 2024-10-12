بيريز يحذّر كولابينتو: العودة إلى الفورمولا 2 قد تعرّض مسيرتك للخطر

شارك كولابينتو لأول مرة في الفورمولا 1 خلال مجريات جائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2024 الجاري، حيث حل بديلاً عن لوغان سارجنت ضمن فريق ويليامز.

وتمكن السائق الأرجنتيني من إكمال سباقه الثاني في باكو بالمركز الثامن، مسجلاً النقاط في وقت مبكر من مسيرته.

وعلى الرغم من أدائه المثير للإعجاب الذي جذب الأنظار في الحلبة، لن يكون كولابينتو ضمن قائمة سائقي الفورمولا 1 لعام 2025، على الأقل ليس مع فريق ويليامز.

ويبدو أن مدير فريق ويليامز، جايمس فاولز، منفتح على مساعدة السائق البالغ من العمر 21 عاماً في الحصول على المقعد المتبقي في فريق آودي، لكنه أكّد أن الفريق لم يظهر اهتماماً كبيراً بضمه.

وهذا يترك كولابينتو أمام خيارين: أن يصبح السائق الاحتياطي لدى ويليامز في موسم 2025 أو أن يعود إلى الفورمولا 2.

وقد حذّر بيريز سائق ريد بُل، كولابينتو، من الخيار الأخير، مشيراً إلى أن موسماً صعباً في الفورمولا 2 قد يضرّ بسمعته.

حيث قال بيريز: "آمل أن يحصل فرانكو على مقعد آودي، لأن ما قدمه يثبت استحقاقه لمقعد في العام المقبل".

وأضاف: "العودة إلى الفورمولا 2 قد تعرض مسيرته للخطر، إذ لا زالت لديه بعض الأمور لتحسينها في البطولة. موسم صعبٌ هناك قد يضر بمسيرته".