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بيريز: يجب تغيير السباقات القصيرة بعد الفشل في تلبية الطموحات

يرى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بأنه يتوجب على الفورمولا واحد تغيير صيغة السباقات القصيرة بعد الفشل في تلبية الطموحات المعقودة عليها.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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الانطلاقة

كان السباق القصير في البرازيل، السادس والأخير لهذا الموسم. ويأتي ذلك بعد تغيير صيغة السباقات القصيرة لهذا الموسم حيث لم تعد تؤثر على ترتيب انطلاقة السباق الرئيسي كما كان الحال سابقاً.

لكن ردات الفعل تجاهها لم تكن إيجابية كثيراً، حيث لطالما انتقدها ماكس فيرستابن علناً معبراً عن رغبته بالتخلص منها والعودة للصيغة الاعتيادية.

ويأتي ذلك بعد سباق البرازيل القصير الذي اعتبره الكثيرون تراجعاً في المستوى مقارنة بالسباقات القصيرة للموسمين السابقين.

ويرى بيريز بأنه يتوجب على الفورمولا واحد تغيير الصيغة بشكل أكبر، حيث بات يعتقد بأن خيار شبكة الانطلاق المعكوسة قد يكون جيداً.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنهم وفي حال أرادوا الإبقاء على صيغة السباقات القصيرة فلا بد من تعديلها".

وأكمل: "أقترح شبكة الانطلاق المعكوسة، أمر مثل هذا قد يكون مثيراً للجمهور".

وأردف: "حالياً، لا يحدث أي شيء في هذه السباقات. أعتقد أن شبكة الانطلاق المعكوسة ستخلط الأمور وتؤمن الفرص والكثير منها للتجاوز".

وتابع: "إن أردنا الحفاظ على هذه الصيغة، فيجب تعديلها، لأنني لا أعتقد أن الموسمين السابقين قدّما ما يكفي".

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