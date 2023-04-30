بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

أكمل المكسيكي سباق باكو الرئيسي بالمركز الأول الذي حصل عليه بعد دخول سيارة الأمان بسبب حادثة نيك دي فريز.

ورغم محاولات فيرستابن لكنه لم يفلح بتقليص الفارق خلف المكسيكي ليكتفي بالمركز الثاني.

شارل لوكلير حامل قطب الانطلاق الأول لم يتمكن من مجاراة سيارتي ريد بُل، لينهي السباق ثالثاً في أول منصة تتويج له هذا الموسم، أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

بينما اكتفى كارلوس ساينز زميل لوكلير بالمركز الخامس أمام لويس هاميلتون (مرسيدس) ولانس سترول (أستون مارتن) الذي تقدم على جورج راسل (مرسيدس).

بينما أكمل إستيبان أوكون (ألبين) ولاندو نوريس (مكلارين) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات السباق

بدأ أغلب السائقين على إطارات ميديوم بينما قدم شارل لوكليرانطلاقة قوية على متن فيراري مكنته من الحفاظ على الصدارة أمام سائقي ريد بُل خلفه ومن ثم زميله كارلوس ساينز.

ولم تشهد الانطلاقة إلا احتكاكاً طفيفاً بين أوسكار بياستري (مكلارين) وأليكسندر ألبون (ويليامز)، بينما تقدم كل من جورج راسل (مرسيدس) ولانس سترول (أستون مارتن) مركزين لكل منهما.

ومع إكمال اللفة الثانية، بات فيرستابن قريباً جداً من لوكلير، حيث تجاوزه بالفعل إلى الصدارة باستعمال "دي آر أس" قبل نهاية اللفة الثالثة.

بينما بات لوكلير فريسة لـ بيريز خلفه الذي بدأ يضغط عليه بقوة، ولم يصمد سائق فيراري إلا لفترة وجيزة، حيث سرعان ما بات بيريز ثانياً خلف زميله بحلول اللفة السادسة.

وبالتالي بات ثنائي ريد بُل في الصدارة أمام ثنائي فيراري ومن ثم لويس هاميلتون (مرسيدس) أمام ثنائي أستون مارتن.

بحلول اللفة السابعة، كان الفارق بين سائقي ريد بُل في الصدارة 1.2 ثانية حيث كانا يتبادلان تسجيل اللفات الأسرع.

بينما كان هاميلتون يحاول الدفاع عن مركزه الخامس أمام فرناندو ألونسو ولانس سترول، لكن مرسيدس قررت إدخال هاميلتون للانتقال إلى إطارات هارد في اللفة العاشرة.

في هذه الأثناء، بدأ بيريز يضغط على فيرستابن المتصدر، حيث بات الفارق بينهما 7 أعشار الثانية، قبل أن يطلب منه الفريق الدخول لتبديل إطاراته التي كان يشتكي منها، حيث خرج بدوره على إطارات هارد.

لكن وبسبب حادثة نيك دي فريز سائق ألفا تاوري، دخلت سيارة الأمان في اللفة 11، حاولت الفرق استغلال فترة سيارة الأمان وطلبت من سائقيها الدخول لتبديل الإطارات.

ومع خروج بيريز بعد التبديل بات أولاً أمام لوكلير، فيرستابن، ساينز، ألونسو، راسل، سترول وأوكون.

وبالوصول إلى اللفة 13، خرجت سيارة الأمان من الحلبة، لينطلق السباق مجدداً مع المكسيكي في الصدارة.

ونجح فيرستابن من جديد بتجاوز لوكلير ليصبح ثانياً خلف بيريز. بينما اقتنص ألونسو فرصة تجاوز ساينز نحو المركز الرابع.

وفي اللفة التالية تجاوز هاميلتون زميله نحو المركز السابع خلف سترول، لكن الأخير تعرض لحادثة لمس فيها الحائط في اللفة 17 حيث قال لفريقه أن السيارة ما زالت بخير، بينما بدأ هاميلتون الهجوم لانتزاع المركز من الكندي ونجح بذلك بالفعل بعد لفتين مستفيداً كذلك من انزلاق آخر لسيارة سترول.

أما في المقدمة فكان بيريز وفيرستابن يتنافسان لكن الهولندي لم يكن قادراً على الدخول ضمن مجال "دي آر أس" خلف زميله المتصدر، ليتسع الفارق بينهما إلى أكثر من ثانيتين ونصف بحلول اللفة 30.

في اللفة التالية، بدا أن لوكلير يعاني مع الإطارات، حيث بدأ ألونسو خلفه بالاقتراب شيئاً فشيئاً، لكن سائق فيراري عاد للرد وتوسيع الفارق مجدداً أمام الإسباني.

بينما بدأ هاميلتون بشن هجومه على ساينز في اللفة 37 حيث اقترب من سيارة فيراري بحدود نصف ثانية.

بحلول اللفة 40 بات الفارق بين بيريز المتصدر وزميله فيرستابن 3 ثوان ونصف تقريباً وبدا أن المكسيكي مرتاح بالفعل خلف مقود سيارته.

ومع الدخول في اللفات العشر الأخيرة، بدأ سائقو الصدارة بالضغط لكن المراكز بقيت ثابتة على حالها، بينما استفاد لاندو نوريس من معاناة نيكو هلكنبرغ مع إطاراته لاقتناص المركز العاشر منه.

وقبل لفة على نهاية السباق سجل ألونسو اللفة الأسرع على متن أستون مارتن ومن ثم فيرستابن، لكن جورج راسل اقتنصها بعد أن أدخلته مرسيدس لوضع إطارات سوفت والسعي لتسجيل اللفة الأسرع.

ومع انتهاء السباق اجتاز بيريز خط النهاية أولاً أمام زميله فيرستابن ولوكلير صاحب المركز الثالث.

نتيجة السباق