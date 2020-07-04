بيريز يتوقّع وتيرة أفضل من ريسينغ بوينت في السباق

كان سيرجيو بيريز أفضل سائقي الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون في المركز السادس، حيث وضع اللوم على افتقاره لعامل السحب في القسم الثالث.

لكنّ لاندو نوريس تأهّل في المركز الرابع بفارق 0.3 ثانية أمام زميله كارلوس ساينز الإبن، لكنّ البريطاني اعترف بأنّه يتوقّع أن يكون أداء ريسينغ بوينت أفضل في سباق الأحد.

وقال البريطاني الشاب: "سأقبل بهذه النتيجة بكلّ تأكيد الآن، لكنّني أتطلّع للسباق، أعتقد بأنّ هناك الكثير من السيارات خلفنا، خاصة سيارتَي فيراري، وتيرتهما في السباق قويّة جدًا".

وأردف: "لسببٍ ما كانت وتيرتهم في التصفيات ضعيفة جدًا، لكنّ الأمر ذاته ينطبق على ريسينغ بوينت. يملكون سيارة جيّدة ولديهم الكثير من الارتكازيّة. أعتقد بأنّ بوسعهم الاعتناء بإطاراتهم أفضل منّا قليلًا، لذا ستكون المهمّة صعبة، لكن إن تمكّن من البقاء على مقربة من موقعي الحاليّ، فسأكون سعيدًا بذلك".

ولم يكن بوسع بيريز تحسين زمنه في القسم الثالث بالمقارنة مع الثاني، وحقّق ذات زمن أليكسندر ألبون صاحب المركز الخامس. لكنّ سائق ريد بُل يحظى بالأولويّة لأنّه سجّل الزمن أوّلًا.

وقال المكسيك: "عادلت زمني من القسم الثاني، لم أجد أيّ أداء إضافيّ في القسم الثالث. افتقرت ربّما لعامل السحب في القسم الثالث. كنت وحدي على الحلبة، لم أكن محظوظًا. سجّلت ذات زمن ألبون، ما عدا ذلك فإنّني أعتقد بأنّ الأداء كان جيّدًا".

وأضاف: "نتواجد في موقعٍ جيّد للغد، أعتقد بأنّ وتيرتنا في السباق ستكون تنافسيّة، ونهدف للتقدّم إلى الأمام منذ اللفّة الأولى".

وشدّد المكسيكي على ثبات أداء سيارته "آر.بي20": "يُحدث ذلك فارقًا. أعتقد بأنّ السيارة ثابتة للغاية منذ أن قدناها لأوّل مرّة، وهي تعمل في جميع السيناريوهات".