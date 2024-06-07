بيريز يتوقع معاناة ريد بُل في كندا مع نفس نقطة ضعفها في موناكو
يبدو بأن سيرجيو بيريز يتوقع جولة أخرى صعبة على فريقه ريد بُل في جائزة كندا الكبرى، بالرغم من ثقته بأن الفريق قد نجح بمعالجة بعض المشاكل التي أثّرت على أدائه في موناكو.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
يرى المكسيكي تشابهًا بين شوارع مونتي كارلو وحلبة جيل فيلنوف، والذي سيظل يؤثر على أداء سيارة آر.بي20، بيد أنه لا يعتقد بأن الوضع سيكون بذات السوء مثلما كان قبل أسبوعين.
وقد أظهرت الحفف الجانبية في موناكو نقاط الضعف على سيارة ريد بُل في موناكو، لكن بيريز يرى بأن الفريق قد اتخذ خطوات لمعالجة تلك المشكلة التي ما يزال يعتقد بأنها ستعيقه بعض الشيء هو وزميله ماكس فيرستابن.
حيث قال: "لا أعتقد بأن الوضع سيكون بنفس السوء مثلما كان في موناكو، لكننا سنكون على حلبة يجب عليك فيها الصعود على الحفف الجانبية".
وأضاف: "وعليه أتوقع أن أعاني بعض الشيء في هذا الجانب. لكن وكما سبق وقلت، فقد قام الفريق ببعض العمل وبات هنالك فهم أفضل للوضع، حيث آمُل أن نتمكن من إحراز خطوة إلى الأمام ضمن هذه الوجهة".
في المقابل، وعند سؤاله عما إذا كانت تضاؤل فارق الأداء بين ريد بُل ومنافسيها يعود إلى تمتع مكلارين وفيراري بوقت تطوير أكبر وفق القوانين التي تحدّ من وقت تطوير الفريق البطل، قال بيريز: "أعتقد بأن ما يحدث هو أمر طبيعي. فنحن ضمن العام الثالث من نفس القوانين، ومن الطبيعي أن تقترب الفرق أكثر من بعضها البعض. كما أننا نجد صعوبة كذلك من أجل استخلاص الأداء".
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