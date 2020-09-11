بيريز يتلقّى عقوبة التراجع مركزًا في موجيللو بسبب حادثه مع رايكونن

استُدعي سائق ريسينغ بوينت للمثول أمام المراقبين بعد اصطدامه برايكونن عند المنعطف الأوّل خلال حصّة ما بعد الظهر، ما تسبّب في دفع سيارة ألفا روميو إلى المنطقة الحصويّة.

وفي حين أنّهما كانا قادرين على المواصلة والعودة إلى خطّ الحظائر، اضطرّت إدارة السباق لرفع العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار من الأشلاء.

وجادل بيريز بأنّه لم يكن قادرًا على اتّباع خطٍ آخر في المنعطف نتيجة تصميم مخرج خطّ الحظائر، حيث أخذ المراقبون ذلك بالحسبان عند توجيه العقوبة.

وجاء في بيانهم: "تمّ تحذير سائق السيارة رقم 11 من قبل فريقه من اقتراب السيارتين رقم 7 (رايكونن) و23 أثناء مغادرته خطّ الحظائر، وتمّ التلويح بالعلم الأزرق أمامها قبل المنعطف الأوّل، وبدا أنّه شاهد السيارة رقم 7 في مرآته".

وأضاف: "جادل السائق بأنّ مخرج خطّ الحظائر طويلٌ جدًا لذا فقد بلغ سرعة عالية بحلول الوقت الذي تجاوزته فيه السيارة رقم 7 ولم يكن قادرًا على اتّخاذ مقاربة مختلفة للمنعطف".

وأكمل: "أثناء تحديد العقوبة، فقد درس المراقبون حوادث مماثلة في التجارب الحرّة، بما في ذلك واقعة بوتاس (أبوظبي2019 – تأنيب) وفيتيل (البحرين 2015 – لا إجراءات إضافيّة)".

وتابع: "نعتقد بأنّ هناك استحقاقًا لعقوبة، لذا تمّ تقليص العقوبة الطبيعيّة التي تفرض التراجع 3 مراكز إلى مركزٍ واحد".