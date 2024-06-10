بيريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق إسبانيا
تلقى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك لأنه بقي على المسار بسيارة متضررة في سباق كندا.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بعد ارتطام بيريز بالحواجز في اللفة 53 على حلبة جيل فيلنوف، تضرر القسم الخلفي من سيارته بما في ذلك الجانح الخلفي، لكن طلب منه الفريق العودة إلى منصة الصيانة.
ومع عودته ببطء إلى المنصة لأكثر من نصف لفة، تساقطت أجزاء من السيارة على المسار، ما دفع حكام السباق للنظر في المسألة للبتّ إن كانت ريد بُل قد خرقت قوانين السلامة عبر ترك السيارة على المسار بشكل غير آمن.
وقد وجدوا أن ريد بُل قد خرقت القوانين بالفعل، بالتالي تلقى بيريز عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق برشلونة.
وتم تغريم الفريق كذلك بـ 25 ألف يورو كغرامة مالية، وقد اعترفت ريد بُل في جلسة الاستماع بأنها طلبت من بيريز البقاء على المسار لتفادي دخول سيارة الأمان، فقد كان زميله ماكس فيرستابن حينها يتصدر السباق بفارق 5 ثوانٍ أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.
يشار إلى أن ضعف أداء بيريز مؤخراً، أدى لتراجعه حتى المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة السائقين.
ميكانيكي فريق ريد بُل يحمل قطعة من حطام سيارة سيرجيو بيريز
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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