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فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

بيريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق أستراليا

تلقى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بسبب إعاقته نيكو هلكنبرغ سائق هاس.

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سيرجيو بيريز، ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل

غلين دنبار / صور لات

كان بيريز في لفة التحمية خلال القسم الأول للتصفيات حين أعاق هلكنبرغ في المنعطف 13.

ولم يتم إخبار المكسيكي إلا في وقت متأخر جداً من قبل مدير سباقه، بوجود سائق هاس خلفه، حيث كان يركز على التجهيز للفته السريعة.

وتم استدعاء بيريز إلى الحكام بعد التصفيات، ليتلقى عقوبة 3 مراكز وبعد تأهله في المركز الثالث، فهذا يعني أنه سينطلق سادساً.

يشار إلى أن بيريز كان قد سجل ثالث أسرع الأزمنة في التصفيات خلف زميله ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول وكارلوس ساينز سائق فيراري.

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