بيريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق أستراليا

كان بيريز في لفة التحمية خلال القسم الأول للتصفيات حين أعاق هلكنبرغ في المنعطف 13.

ولم يتم إخبار المكسيكي إلا في وقت متأخر جداً من قبل مدير سباقه، بوجود سائق هاس خلفه، حيث كان يركز على التجهيز للفته السريعة.

وتم استدعاء بيريز إلى الحكام بعد التصفيات، ليتلقى عقوبة 3 مراكز وبعد تأهله في المركز الثالث، فهذا يعني أنه سينطلق سادساً.

يشار إلى أن بيريز كان قد سجل ثالث أسرع الأزمنة في التصفيات خلف زميله ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول وكارلوس ساينز سائق فيراري.