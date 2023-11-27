بيريز يتلقى تنبيهاً رسمياً بعد انتقاده حكام الفورمولا واحد في سباق أبوظبي الختامي
تلقى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل تنبيهاً رسمياً بسبب تعليقاته المنتقدة لحكام سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي من موسم 2023 في الفورمولا واحد.
تلقى بيريز عقوبة خمس ثوانٍ بسبب دفع لاندو نوريس سائق مكلارين خارج المسار أثناء معركتهما في السباق.
وجادَل سائق ريد بُل بأن نوريس كان المُلام لأنه كان أمامه، بينما قال نوريس بأنه منح المساحة الكافية لـ بيريز كي يتجاوزه، رغم أن المكسيكي اتجه نحوه على أية حال.
ولا يتفق بيريز مع العقوبة مطلقاً، حيث تسببت بإرجاعه حتى المركز الرابع مع انتهاء السباق.
وبعد اجتياز خط النهاية، انفجر المكسيكي غضباً على اللاسلكي، فقال: "الحكام أضحوكة يا رجل. لا أصدق ذلك. لقد كانوا سيئين جداً هذا الموسم، لكن هذا الآن مجرد أضحوكة. لقد كانت أضحوكة حقيقية".
وتم استدعاء بيريز للمثول أمام الحكام، وبعد تقديم اعتذاره تلقى تنبيهاً رسمياً.
وضمن بيان أصدره الحكام، تم التأكيد بأنه لا مشكلة لديهم بالانتقادات العلنية، لكن بيريز تجاوز المسألة نحو الانتقاد الشخصي، وذلك خرق للفقرة 12.2.1 K من اللوائح الرياضية.
لكن وبسبب الاعتذار الحقيقي الذي تلقاه الحكام من قبل بيريز الذي أكد بأنه تكلم في خضمّ اللحظة والمشاعر المحتدمة، قبل الحكام اعتذاره.
كما أشاروا إلى أن بيريز ما زال غير متفق مع قرار العقوبة، لكنه بات يتفهم وجهة نظر الحكام.
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