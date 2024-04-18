بيريز يتكلم حول السبب المحتمل لمعاناة ريد بُل في الصين

غابت الصين عن روزنامة البطولة بسبب جائحة كورونا، وتواصل ذلك لخمس سنوات. وفي 2024، عادت الفئة الملكة إلى شنغهاي، لخوض مجريات الجولة الخامسة في الموسم.

لكن ورغم غياب أية معطيات لدى الفرق أو حتى بيريللي مزوّد الإطارات، فإن جولة الصين ستشهد كذلك إقامة أول سباق قصير في الموسم الجاري.

بالتالي، لن تكون أمام الفرق إلا حصة تجارب حرة واحدة فقط لفهم الحلبة وطبيعتها وتعاملها مع الإطارات وتحديد الاستراتيجية المناسبة.

ويبدو أن مشكلة تحبب الإطارات ستكون العائق الأكبر في مواجهة الفرق، وهذه نقطة تواجه فيها ريد بُل بعض الصعوبة، خاصة مع الإطارات الأمامية، بينما قد تستغلها فرق أخرى مثل فيراري لمحاولة مجاراة الفريق بطل العالم.

وحين سُئِل حول توقعاته لتلك المشكلة، أوضح بيريز أنه من الصعب التكهن قبل الخروج للحلبة وتجربتها بشكل مباشر، رغم اعترافه بأنها مشكلة قد تجعل الفريق يعاني بعض الشيء.

فقال: "من الصعب جداً الإجابة على ذلك. أعتقد أن هناك جانباً مجهولاً فيما يتعلق بالأسفلت. فقد مرت خمس سنوات منذ أن تواجدنا هنا".

وأكمل: "أعتقد أن التجارب الحرة الأولى ستكون مثيرة للاهتمام. وسنرى كيف ستسير الأمور من هناك".

وأردف: "لكن ليست لدينا أية توقعات كبيرة. من الواضح أنها حلبة تؤثر على الإطارات الأمامية".

واسترسل: "بالتالي، قد تكون هذه نقطة نعاني منها بشكل أكبر بعض الشيء".

لكن بيريز يبدو متفائلاً حيال ما تعلمته ريد بُل من أستراليا، وهو السباق الذي خسرته لصالح فيراري وسائقها كارلوس ساينز.

فقال: "أعتقد أننا تعلمنا الكثير من ملبورن. وبات لدينا فهم لما قمنا به هناك".

وأكمل: "علينا الحفاظ على التفاؤل وما تعلمناه. وحتى لو كنا في نفس الوضع، نأمل أن تمنحنا الأمور التي تعلمناها مزيداً من التحسّن في مواجهة التحبب".

وتعقيباً على المنعطف الأول في الحلبة وصعوبته، قال المكسيكي: "لقد مرّ بعض الوقت (منذ آخر جولة للبطولة في الصين). وبالتأكيد أعتقد أن المنعطفين الأول والثاني من بين الأصعب في العالم لناحية الإكمال بالشكل المثالي".

وأضاف: "المنعطف طويل وغير مرئي بالكامل (أعمى)، وبالتالي من السهل خسارة عشر أو عشرين من الثانية هناك".

واختتم: "إنها حلبة معقدة حقاً".