بيريز يتقدّم على نوريس وهاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في أمريكا

بدأ السائقون برامجهم بشكلٍ طبيعي مع انطلاق الحصّة للتحضير لسباق الأحد والعمل على فهم الإطارات، حيث تواجد أغلبهم على إطارات "ميديوم"، وذلك في الوقت الذي تمحورت فيه كلّ الأحاديث حول جهاز خفض ارتفاع السيارة على سيارة مرسيدس.

وتذمّر لاندو نوريس من صعوبة إدارة سيارته، حيث اقترح عليه مهندسه العودة إلى مرآب الفريق ووافق البريطاني الشاب على ذلك فورًا.

ولم ينتظر هاميلتون وفيرشتابن حتّى السباق لخوض معاركهما، حيث تواجدا جنبًا إلى جنب على الخطّ المستقيم ودخلا في منافسة شرسة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل قبل أن يتقدّم البريطاني في الأمام، في حين قال فيرشتابن ضاحكًا قليلًا: "يا له من أحمق غبيّ".

من جانبه تذمّر شارل لوكلير من وجود شيء منفصلٍ في أحد دوّاساته، حيث سارع في العودة إلى خطّ الحظائر تفاديًا لأيّة مخاطر.

وأعلنت إدارة السباق عن شطب أفضل أزمنة هاميلتون بالنظر إلى تجاوزه حدود المسار.

وعاد السائقون إثر ذلك لإكمال محاكاة اللفّة الواحدة، حيث كانت الأزمنة متقاربة أكثر هذه المرّة وأبطأ من الحصّة الأولى وأبطأ من زمن هاميلتون المشطوب، إذ آلت الصدارة إلى بيريز الذي بدا مرتاحًا أكثر هذه مع توازن سيارته ليُسجّل 1:34.946 دقيقة.

وتقدّم المكسيكي برُبع ثانية على نوريس الذي حلّ ثانيًا لصالح مكلارين التي تمتّعت بوتيرة قويّة في هذه الحصّة.

من جانبه حلّ هاميلتون ثالثًا حيث أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأوسط من الحلبة خلال لفّته على إطارات "سوفت"، لكنّه تقدّم على زميله فالتيري بوتاس متصدّر الحصّة الأولى.

وبعد معاناته في التجارب الحرّة الأولى، تمتّع دانيال ريكاردو بوتيرة قويّة ليُحقّق المركز الخامس ويتقدّم على لانس سترول الذي حلّ سادسًا.

ولم يُحسّن فيرشتابن زمنه على إطارات "سوفت" وتذمّر لدى فريقه قائلًا: "لماذا أرسلتموني في الزحام!" إذ لدى سيره ببطء بالتوجّه إلى المنعطف الأخير لبدء لفّته أقدم سائقٌ آخر على تجاوزه وبدّد محاولته.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن تاسعًا لصالح فيراري، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

وشهدت الدقائق الأخيرة انزلاق فرناندو ألونسو في المنعطف ما قبل الأخير واصطدام القسم الخلفي من سيارته بالجدار المقابل بشكلٍ طفيف، لكنّه تمكّن من العودة إلى خطّ الحظائر، حيث يبدو أنّ الرياح باغتته.

نتيجة الحصّة: