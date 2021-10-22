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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى تقرير التجارب

بيريز يتقدّم على نوريس وهاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في أمريكا

سجّل المكسيكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى التي شهدت غياب المتنافسين على اللقب عن المركزين الأوّل والثاني بالرغم من منافستهما المحتدمة على المسار.

بيريز يتقدّم على نوريس وهاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في أمريكا

بدأ السائقون برامجهم بشكلٍ طبيعي مع انطلاق الحصّة للتحضير لسباق الأحد والعمل على فهم الإطارات، حيث تواجد أغلبهم على إطارات "ميديوم"، وذلك في الوقت الذي تمحورت فيه كلّ الأحاديث حول جهاز خفض ارتفاع السيارة على سيارة مرسيدس.

وتذمّر لاندو نوريس من صعوبة إدارة سيارته، حيث اقترح عليه مهندسه العودة إلى مرآب الفريق ووافق البريطاني الشاب على ذلك فورًا.

ولم ينتظر هاميلتون وفيرشتابن حتّى السباق لخوض معاركهما، حيث تواجدا جنبًا إلى جنب على الخطّ المستقيم ودخلا في منافسة شرسة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل قبل أن يتقدّم البريطاني في الأمام، في حين قال فيرشتابن ضاحكًا قليلًا: "يا له من أحمق غبيّ".

من جانبه تذمّر شارل لوكلير من وجود شيء منفصلٍ في أحد دوّاساته، حيث سارع في العودة إلى خطّ الحظائر تفاديًا لأيّة مخاطر.

وأعلنت إدارة السباق عن شطب أفضل أزمنة هاميلتون بالنظر إلى تجاوزه حدود المسار.

وعاد السائقون إثر ذلك لإكمال محاكاة اللفّة الواحدة، حيث كانت الأزمنة متقاربة أكثر هذه المرّة وأبطأ من الحصّة الأولى وأبطأ من زمن هاميلتون المشطوب، إذ آلت الصدارة إلى بيريز الذي بدا مرتاحًا أكثر هذه مع توازن سيارته ليُسجّل 1:34.946 دقيقة.

وتقدّم المكسيكي برُبع ثانية على نوريس الذي حلّ ثانيًا لصالح مكلارين التي تمتّعت بوتيرة قويّة في هذه الحصّة.

من جانبه حلّ هاميلتون ثالثًا حيث أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأوسط من الحلبة خلال لفّته على إطارات "سوفت"، لكنّه تقدّم على زميله فالتيري بوتاس متصدّر الحصّة الأولى.

وبعد معاناته في التجارب الحرّة الأولى، تمتّع دانيال ريكاردو بوتيرة قويّة ليُحقّق المركز الخامس ويتقدّم على لانس سترول الذي حلّ سادسًا.

ولم يُحسّن فيرشتابن زمنه على إطارات "سوفت" وتذمّر لدى فريقه قائلًا: "لماذا أرسلتموني في الزحام!" إذ لدى سيره ببطء بالتوجّه إلى المنعطف الأخير لبدء لفّته أقدم سائقٌ آخر على تجاوزه وبدّد محاولته.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن تاسعًا لصالح فيراري، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

وشهدت الدقائق الأخيرة انزلاق فرناندو ألونسو في المنعطف ما قبل الأخير واصطدام القسم الخلفي من سيارته بالجدار المقابل بشكلٍ طفيف، لكنّه تمكّن من العودة إلى خطّ الحظائر، حيث يبدو أنّ الرياح باغتته.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 24 1:34.946     209.032
2 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 20 1:35.203 0.257 0.257 208.468
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:35.310 0.364 0.107 208.234
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 24 1:35.360 0.414 0.050 208.125
5 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 1:35.457 0.511 0.097 207.913
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 25 1:35.561 0.615 0.104 207.687
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:35.572 0.626 0.011 207.663
8 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:35.824 0.878 0.252 207.117
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:35.919 0.973 0.095 206.912
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 26 1:36.138 1.192 0.219 206.440
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 23 1:36.158 1.212 0.020 206.397
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 25 1:36.242 1.296 0.084 206.217
13 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 18 1:36.376 1.430 0.134 205.930
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:36.558 1.612 0.182 205.542
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 30 1:36.718 1.772 0.160 205.202
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 24 1:36.983 2.037 0.265 204.642
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:37.041 2.095 0.058 204.519
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:37.254 2.308 0.213 204.071
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 21 1:37.490 2.544 0.236 203.577
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:38.026 3.080 0.536 202.464
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