بيريز يتقدم على لوكلير بـ 0.004 ثانية في التجارب الحرة الأولى المتقاربة في البرازيل
تقدّم سيرجيو بيريز في صدارة التجارب الحرة الأولى لجائزة البرازيل الكبرى أمام شارل لوكلير بفاق 0.004 ثانية، وذلك بعد منافسة متقاربة بين ريد بُل وفيراري استعدادًا لحصة التصفيات اليوم.
أكمل بيريز حصة التجارب متقدمًا بـ 0.004 ثانية فقط أمام لوكلير، بينما حلّ ماكس فيرستابن ثالثًا أمام كارلوس ساينز وثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل.
وفي ظل وجود حصة تجارب واحدة تمتدّ لساعة قُبيل تصفيات الجمعة لنهاية أسبوع السباق القصير الأخيرة في هذا الموسم، فقد خرج السائقون سريعًا على المسار، تقدّمهم كيفن ماغنوسن ليسجل أول أسرع الأزمنة مع دقيقة و16.443 ثانية على إطارات هارد، قبل أن تبدأ الأزمنة بالتهاوي سريعًا ويتراجع سائق هاس للخلف.
ومن ثم أتى بيريز ليسجل الزمن الأسرع ويكسر حاجز الدقيقة و15 ثانية قبل نهاية الخمس دقائق الأولى من الحصة.
قبل أن يحسن زمنه من جديد إلى دقيقة و14.477 ثانية على إطارات هارد، لكن سرعان ما أطاح به زميله فيرستابن مع دقيقة و14.104 ثانية، الزمن الذي ظل صامدًا لبضع دقائق قبل أن يسجل فالتيري بوتاس الزمن الأسرع على إطارات ميديوم مع دقيقة و13.807 ثانية.
وبعد مرور 25 دقيقة، كان بيريز أول المنتقلين إلى إطارات سوفت، حيث سجّل دقيقة و11.853 دقيقة، قبل أن يسجل فيرستابن زمنًا أبطأ بـ 0.008 ثانية ليتواجد في المركز الثاني مع دقيقة و11.861 ثانية.
فيما استعان لوكلير بإطارات ميديوم ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق 0.5 ثانية، قبل أن يُطيح به زميله ساينز بفارق 0.2 ثانية عن بيريز.
وقبل 10 دقائق من النهاية، تقدم راسل إلى المركز الثالث على إطارات سوفت ليتأخر بفارق 0.202 ثانية عن بيريز.
لكن هاميلتون قام بمحاولة أخرى على إطارات سوفت دفعته أمام راسل بفارق 0.187 ثانية، قبل أن يأتي ثنائي فيراري ويُظهر قوته على الإطارات الأسرع.
حيث فصل لوكلير ثنائي ريد بُل بفارق 0.004 ثانية خلف بيريز و 0.004 ثانية أمام فيرستاين وزميله ساينز.
هاميلتون حل خامسًا أمام راسل، سيباستيان فيتيل وميك شوماخر، فيما أكمل بوتاس وبيير غاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التجارب الحرة الأولى:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|11
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1:11.853
|2
|16
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|31
|1:11.857
|0.004
|3
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|28
|1:11.861
|0.008
|4
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|30
|1:12.039
|0.186
|5
|44
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1:12.040
|0.187
|6
|63
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1:12.055
|0.202
|7
|5
|سيباستيان فيتيل
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|1:12.157
|0.304
|8
|47
|ميك شوماخر
|Haas
|Ferrari
|27
|1:12.314
|0.461
|9
|77
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31
|1:12.466
|0.613
|10
|10
|بيير غاسلي
|AlphaTauri
|Red Bull
|32
|1:12.467
|0.614
|11
|14
|فرناندو ألونسو
|Alpine
|Renault
|25
|1:12.554
|0.701
|12
|23
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|29
|1:12.633
|0.780
|13
|31
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|30
|1:12.705
|0.852
|14
|18
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1:12.759
|0.906
|15
|4
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|28
|1:12.955
|1.102
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|25
|1:12.997
|1.144
|17
|6
|نيكولاس لاتيفي
|Williams
|Mercedes
|32
|1:13.019
|1.166
|18
|24
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1:13.115
|1.262
|19
|22
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|32
|1:13.347
|1.494
|20
|3
|دانيال ريكاردو
|McLaren
|Mercedes
|28
|1:13.359
|1.506
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