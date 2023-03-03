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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى تقرير التجارب

بيريز يتقدّم على ألونسو في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

قدّم سيرجيو بيريز البداية القويّة المتوقّعة من ريد بُل عبر تسجيله الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى، في الوقت الذي فصل فيه فرناندو ألونسو ثنائيّ الحظيرة النمساويّة بحلوله ثانيًا.

بيريز يتقدّم على ألونسو في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

بعد انتظار الجميع بفارغ الصبر انطلاق الموسم الجديد وترقّبٍ واضح للحصول على فكرة حول ترتيب المنافسة، جاءت أخيرًا حصّة التجارب الحرّة الأولى الأولى لهذا الموسم.

وسارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة لإجراء بعض الاختبارات الانسيابيّة في ظلّ جلب عدد من الفرق لمكوّنات جديدة منذ تجارب الأسبوع الماضي الشتويّة.

لكنّ درجات الحرارة كانت عالية بشكلٍ عام، حيث بلغت حرارة سطح المسار 41 درجة مئويّة، وهو ما انعكس عبر بعض الانزلاقات للأقسام الخلفيّة.

كما اتّجهت جميع الأنظار نحو لانس سترول وقدرته على القيادة في ظلّ تواصل تعافيه من إصابة معصمه التي أبعدته عن المشاركة في التجارب الشتويّة الأسبوع المقبل.

وفي حين اقتصر الكندي على لفّتين استطلاعيّتين خلال نصف الساعة الأولى، فإنّه دخل لاحقًا إلى الحلبة وبدأ برفع وتيرته بشكلٍ تدريجي.

في الأثناء تعرّض كارلوس ساينز الإبن لانزلاقٍ كبير على مجموعة إطاراته الثاني وكاد أن يتعرّض لحادث قبل أن يتمكّن من استعادة السيطرة على سيارته. لكنّ ذلك تسبّب في خسارته لمجموعة الإطارات تلك منذ المحاولة الأولى عليها.

ومثلما كان متوقّعًا فقد كانت وتيرة ريد بُل قويّة للغاية في الأمام، حيث نجح بيريز في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:32.758 دقيقة متفوّقًا بأريحيّة على زميله فيرشتابن الذي حلّ ثالثًا.

كما قدّم ثنائيّ ريد بُل مُحاكاة قويّة للمسافات الطويلة على إطارات "سوفت"، بالرغم من أنّ المشهد العام لم يكن واضحًا للغاية.

وتمكّن فرناندو ألونسو من التواجد في المركز الثاني لصالح أستون مارتن مؤكّدًا التطلّعات الكبيرة لأداء الحظيرة البريطانيّة.

وكان الترتيب بعد ثلاثتهم ضبابيًا للغاية، حيث حلّ لاندو نوريس في المركز الرابع أمام شارل لوكلير الذي اختار عدم استخدام إطارات "سوفت".

وتمكّن سترول من تحقيق قفزة في النهاية نحو المركز السادس أمام كيفن ماغنوسن وثنائيّ ألفا روميو جو غوانيو وفالتيري بوتاس، بينما أكمل لويس هاميلتون ترتيب العشرة الأوائل على بُعد أكثر من ثانيتين عن الصدارة.

أمّا ساينز فقد تذيّل الترتيب بعد ضياع مجموعة إطاراته الثانية، وهو ما يترك بعض علامات الاستفهام حول أداء فيراري وموقعها.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 21 1:32.758     210.043
2 14 Spain فرناندو ألونسو أستون مارتن مرسيدس 22 1:33.196 0.438 0.438 209.056
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 21 1:33.375 0.617 0.179 208.655
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 21 1:34.165 1.407 0.790 206.904
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 17 1:34.257 1.499 0.092 206.702
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 17 1:34.298 1.540 0.041 206.613
7 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 20 1:34.402 1.644 0.104 206.385
8 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 18 1:34.575 1.817 0.173 206.007
9 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 20 1:34.689 1.931 0.114 205.759
10 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 13 1:34.917 2.159 0.228 205.265
11 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 20 1:34.966 2.208 0.049 205.159
12 81 Australia أوسكار بياستري مكلارين مرسيدس 24 1:34.997 2.239 0.031 205.092
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 20 1:35.015 2.257 0.018 205.053
14 27 Germany نيكو هلكنبرغ هاس فيراري 22 1:35.043 2.285 0.028 204.993
15 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:35.105 2.347 0.062 204.859
16 21 Netherlands نيك دي فريز ألفا تاوري ريد بُل 25 1:35.402 2.644 0.297 204.222
17 10 France بيير غاسلي ألبين رينو 22 1:35.455 2.697 0.053 204.108
18 2 United States لوجان سارجينت ويليامز مرسيدس 24 1:35.749 2.991 0.294 203.482
19 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 15 1:36.018 3.260 0.269 202.911
20 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 21 1:36.072 3.314 0.054 202.797
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