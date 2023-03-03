بيريز يتقدّم على ألونسو في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

بعد انتظار الجميع بفارغ الصبر انطلاق الموسم الجديد وترقّبٍ واضح للحصول على فكرة حول ترتيب المنافسة، جاءت أخيرًا حصّة التجارب الحرّة الأولى الأولى لهذا الموسم.

وسارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة لإجراء بعض الاختبارات الانسيابيّة في ظلّ جلب عدد من الفرق لمكوّنات جديدة منذ تجارب الأسبوع الماضي الشتويّة.

لكنّ درجات الحرارة كانت عالية بشكلٍ عام، حيث بلغت حرارة سطح المسار 41 درجة مئويّة، وهو ما انعكس عبر بعض الانزلاقات للأقسام الخلفيّة.

كما اتّجهت جميع الأنظار نحو لانس سترول وقدرته على القيادة في ظلّ تواصل تعافيه من إصابة معصمه التي أبعدته عن المشاركة في التجارب الشتويّة الأسبوع المقبل.

وفي حين اقتصر الكندي على لفّتين استطلاعيّتين خلال نصف الساعة الأولى، فإنّه دخل لاحقًا إلى الحلبة وبدأ برفع وتيرته بشكلٍ تدريجي.

في الأثناء تعرّض كارلوس ساينز الإبن لانزلاقٍ كبير على مجموعة إطاراته الثاني وكاد أن يتعرّض لحادث قبل أن يتمكّن من استعادة السيطرة على سيارته. لكنّ ذلك تسبّب في خسارته لمجموعة الإطارات تلك منذ المحاولة الأولى عليها.

ومثلما كان متوقّعًا فقد كانت وتيرة ريد بُل قويّة للغاية في الأمام، حيث نجح بيريز في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:32.758 دقيقة متفوّقًا بأريحيّة على زميله فيرشتابن الذي حلّ ثالثًا.

كما قدّم ثنائيّ ريد بُل مُحاكاة قويّة للمسافات الطويلة على إطارات "سوفت"، بالرغم من أنّ المشهد العام لم يكن واضحًا للغاية.

وتمكّن فرناندو ألونسو من التواجد في المركز الثاني لصالح أستون مارتن مؤكّدًا التطلّعات الكبيرة لأداء الحظيرة البريطانيّة.

وكان الترتيب بعد ثلاثتهم ضبابيًا للغاية، حيث حلّ لاندو نوريس في المركز الرابع أمام شارل لوكلير الذي اختار عدم استخدام إطارات "سوفت".

وتمكّن سترول من تحقيق قفزة في النهاية نحو المركز السادس أمام كيفن ماغنوسن وثنائيّ ألفا روميو جو غوانيو وفالتيري بوتاس، بينما أكمل لويس هاميلتون ترتيب العشرة الأوائل على بُعد أكثر من ثانيتين عن الصدارة.

أمّا ساينز فقد تذيّل الترتيب بعد ضياع مجموعة إطاراته الثانية، وهو ما يترك بعض علامات الاستفهام حول أداء فيراري وموقعها.

نتيجة الحصّة: