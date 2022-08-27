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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى تقرير التجارب

بيريز يتقدّم ثنائيّة ريد بُل المريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سبا

واصل فريق ريد بُل هيمنته المطلقة عبر سائقَيه سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، في الوقت الذي انزلق فيه شارل لوكلير واحتكّ بجدار الإطارات.

بيريز يتقدّم ثنائيّة ريد بُل المريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سبا

بالنظر إلى تأثير الأمطار على النصف الثاني من التجارب الحرّة الثانية بالأمس وحرمانها السائقين من محاكاة السباق، ركّز أغلب السائقين على قطع المسافات الطويلة في بداية هذه الحصّة.

لذا تنوّعت برامج السائقين على صعيد الطلعات وخيارات الإطارات، وهو ما لم يمنح صورة واضحة للغاية.

في الأثناء اختارت فيراري عدم دخول الحلبة أصلًا طوال الدقائق الـ 25 الأولى من عمر الحصّة بشكلٍ غريب.

وعندما دخل ثنائيّ فيراري أخيرًا فقد ركّز مباشرة على المسافات القصيرة، لكنّ فيراري كانت بطيئة بشكلٍ لافتٍ في المقطع الأوّل السريع على وجه الخصوص.

وقال مهندس فيرشتابن أثناء إحدى لفّاته السريعة: "لقد تجاوزت أعلامًا صفراء"، فأجاب الهولندي: "لم أر أيّ علم".

وانزلق لوكلير على مجموعة إطاراته الثانية خلال لفّته السريعة، واصطدم بشكلٍ جانبي بجدار الإطارات، لكنّه قال: "لقد تمكّنت من العودة إلى المسار، لا أعتقد بأنّ السيارة تضرّرت".

وتوجّه سائق فيراري مباشرة إلى مرآب فريقه لتقييم حجم الضرر، حيث كان جناحه الأمامي مكسورًا، كما سيتعيّن على الفريق تفقّد بقيّة الأجزاء قبل التصفيات.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بيريز الذي سجّل 1:45.047 دقيقة في اللحظات الأخيرة ليتفوّق بـ 0.137 ثانية على زميله فيرشتابن الذي حسّن زمنه هو الآخر في اللفّة الأخيرة.

وتفوّق ثنائيّ ريد بُل بفارقٍ شاسعٍ على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي كان أبطأ بـ 0.777 ثانية، بينما واصل لاندو نوريس أداءه اللافت بحلوله في المركز الرابع وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وقفز فرناندو ألونسو إلى المركز الخامس في اللحظات القاتلة وتقدّم على جورج راسل الذي حقّق قفزة نوعيّة كذلك على متن سيارة مرسيدس ليحلّ سادسًا أمام لوكلير الذي انتهى به المطاف سابعًا.

وذهب المركز الثامن إلى سيباستيان فيتيل الذي تقدّم إستيبان أوكون، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

واستمرّت معاناة لويس هاميلتون هذا اليوم، حيث حلّ في المركز الـ 12 على بُعد 1.722 ثانية عن الصدارة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 19 1:45.047     240.029
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 19 1:45.184 0.137 0.137 239.717
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 13 1:45.824 0.777 0.640 238.267
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 20 1:45.965 0.918 0.141 237.950
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:46.061 1.014 0.096 237.734
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 19 1:46.071 1.024 0.010 237.712
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 12 1:46.120 1.073 0.049 237.602
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 18 1:46.166 1.119 0.046 237.499
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 1:46.601 1.554 0.435 236.530
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 19 1:46.604 1.557 0.003 236.523
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 18 1:46.646 1.599 0.042 236.430
12 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:46.769 1.722 0.123 236.158
13 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 20 1:46.811 1.764 0.042 236.065
14 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 20 1:46.836 1.789 0.025 236.010
15 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 20 1:46.881 1.834 0.045 235.910
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 16 1:46.975 1.928 0.094 235.703
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 14 1:46.982 1.935 0.007 235.688
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 23 1:47.035 1.988 0.053 235.571
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 20 1:47.089 2.042 0.054 235.452
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 6 1:52.494 7.447 5.405 224.139
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