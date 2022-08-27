بيريز يتقدّم ثنائيّة ريد بُل المريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سبا
واصل فريق ريد بُل هيمنته المطلقة عبر سائقَيه سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، في الوقت الذي انزلق فيه شارل لوكلير واحتكّ بجدار الإطارات.
بالنظر إلى تأثير الأمطار على النصف الثاني من التجارب الحرّة الثانية بالأمس وحرمانها السائقين من محاكاة السباق، ركّز أغلب السائقين على قطع المسافات الطويلة في بداية هذه الحصّة.
لذا تنوّعت برامج السائقين على صعيد الطلعات وخيارات الإطارات، وهو ما لم يمنح صورة واضحة للغاية.
في الأثناء اختارت فيراري عدم دخول الحلبة أصلًا طوال الدقائق الـ 25 الأولى من عمر الحصّة بشكلٍ غريب.
وعندما دخل ثنائيّ فيراري أخيرًا فقد ركّز مباشرة على المسافات القصيرة، لكنّ فيراري كانت بطيئة بشكلٍ لافتٍ في المقطع الأوّل السريع على وجه الخصوص.
وقال مهندس فيرشتابن أثناء إحدى لفّاته السريعة: "لقد تجاوزت أعلامًا صفراء"، فأجاب الهولندي: "لم أر أيّ علم".
وانزلق لوكلير على مجموعة إطاراته الثانية خلال لفّته السريعة، واصطدم بشكلٍ جانبي بجدار الإطارات، لكنّه قال: "لقد تمكّنت من العودة إلى المسار، لا أعتقد بأنّ السيارة تضرّرت".
وتوجّه سائق فيراري مباشرة إلى مرآب فريقه لتقييم حجم الضرر، حيث كان جناحه الأمامي مكسورًا، كما سيتعيّن على الفريق تفقّد بقيّة الأجزاء قبل التصفيات.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى بيريز الذي سجّل 1:45.047 دقيقة في اللحظات الأخيرة ليتفوّق بـ 0.137 ثانية على زميله فيرشتابن الذي حسّن زمنه هو الآخر في اللفّة الأخيرة.
وتفوّق ثنائيّ ريد بُل بفارقٍ شاسعٍ على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي كان أبطأ بـ 0.777 ثانية، بينما واصل لاندو نوريس أداءه اللافت بحلوله في المركز الرابع وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.
وقفز فرناندو ألونسو إلى المركز الخامس في اللحظات القاتلة وتقدّم على جورج راسل الذي حقّق قفزة نوعيّة كذلك على متن سيارة مرسيدس ليحلّ سادسًا أمام لوكلير الذي انتهى به المطاف سابعًا.
وذهب المركز الثامن إلى سيباستيان فيتيل الذي تقدّم إستيبان أوكون، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.
واستمرّت معاناة لويس هاميلتون هذا اليوم، حيث حلّ في المركز الـ 12 على بُعد 1.722 ثانية عن الصدارة.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|19
|1:45.047
|240.029
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|19
|1:45.184
|0.137
|0.137
|239.717
|3
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|13
|1:45.824
|0.777
|0.640
|238.267
|4
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|20
|1:45.965
|0.918
|0.141
|237.950
|5
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|16
|1:46.061
|1.014
|0.096
|237.734
|6
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|19
|1:46.071
|1.024
|0.010
|237.712
|7
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|12
|1:46.120
|1.073
|0.049
|237.602
|8
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|18
|1:46.166
|1.119
|0.046
|237.499
|9
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|24
|1:46.601
|1.554
|0.435
|236.530
|10
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|19
|1:46.604
|1.557
|0.003
|236.523
|11
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|18
|1:46.646
|1.599
|0.042
|236.430
|12
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|20
|1:46.769
|1.722
|0.123
|236.158
|13
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|20
|1:46.811
|1.764
|0.042
|236.065
|14
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|20
|1:46.836
|1.789
|0.025
|236.010
|15
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|20
|1:46.881
|1.834
|0.045
|235.910
|16
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|16
|1:46.975
|1.928
|0.094
|235.703
|17
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|14
|1:46.982
|1.935
|0.007
|235.688
|18
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|23
|1:47.035
|1.988
|0.053
|235.571
|19
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|20
|1:47.089
|2.042
|0.054
|235.452
|20
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|6
|1:52.494
|7.447
|5.405
|224.139
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