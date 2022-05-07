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فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى تقرير التجارب

بيريز يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة في ميامي

انتزع سيرجيو بيريز صدارة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة ميامي الكبرى متقدّمًا على شارل لوكلير وماكس فيرشتابن الذي كاد أن يتعرّض لحادث، في الوقت الذي تراجعت فيه مرسيدس بعد أدائها الواعد بالأمس.

بيريز يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة في ميامي

بعد مشكلته التقنيّة بالأمس والتي حالت دون مشاركته في التجارب الحرّة الثانية، سارع فيرشتابن إلى الدخول إلى الحلبة لتعويض الوقت الذي خسره.

لكنّ الأخطاء تواصل مجدّدًا، وكان إستيبان أوكون أحدث ضحايا حلبة ميامي عندما تعرّض لحادثٍ واصطدم بالجدار الجانبي ما وضع حدًا مبكّرًا لحصّته، حيث كان حادثه مشابهًا للغاية لحادث كارلوس ساينز الإبن بالأمس.

وبالطبع تسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار.

في الأثناء تذمّر بيير غاسلي من ارتداد سيارته ألفا تاوري: حيث قال ساخرًا: "السيارة ترتدّ في كلّ مكان مثل الكنغر".

وعاد سائقا ريد بُل على إطارات "سوفت" جديدة خلال الدقائق الأخيرة، وتمكّنا من القفز إلى الصدارة بأريحيّة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بيريز الذي سجّل 1:30.304 دقيقة الذي تفوّق بحوالي عُشرين من الثانية على لوكلير بعد لفّة سائق فيراري الأخيرة، وكانت فيراري تخسر معظم الفارق في المقطع الأوسط.

وجاء ذلك بعد انزلاق فيرشتابن وكان قاب قوسين أو أدنى من الاصطدام بالجدار أثناء تقديمه لوتيرة مدهشة في بداية لفّة سريعة قويّة.

لذا اكتفى بطل العالم بالمركز الثالث بفارق 0.345 ثانية عن زميله بيريز.

وحلّ فرناندو ألونسو في مركزٍ رابعٍ مثير، لكن على بُعد 0.732 ثانية، وتقدّم بـ 0.013 ثانية و0.012 ثانية على التوالي على كلٍ من سيباستيان فيتيل وميك شوماخر.

في الأثناء عانى كارلوس ساينز الإبن لتقديم وتيرة جيّدة، واكتفى بالمركز الثامن أمام كيفن ماغنوسن الذي كان آخر السائقين ضمن مجال الثانية عن الصدارة.

وحلّ أليكسندر ألبون تاسعًا لصالح ويليامز، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

وبعد أدائه اللافت بالأمس، كانت بداية يوم مرسيدس خافتة، حيث اقتصر لويس هاميلتون وجورج راسل على المركزين الـ 15 والـ 17 على التوالي.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 21 1:30.304     215.751
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:30.498 0.194 0.194 215.288
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 20 1:30.649 0.345 0.151 214.930
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 18 1:31.036 0.732 0.387 214.016
5 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:31.049 0.745 0.013 213.985
6 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 19 1:31.050 0.746 0.001 213.983
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:31.172 0.868 0.122 213.697
8 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 20 1:31.227 0.923 0.055 213.568
9 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 14 1:31.501 1.197 0.274 212.928
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:31.594 1.290 0.093 212.712
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 24 1:31.659 1.355 0.065 212.561
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 22 1:31.665 1.361 0.006 212.547
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 19 1:31.728 1.424 0.063 212.401
14 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 26 1:31.885 1.581 0.157 212.038
15 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:31.890 1.586 0.005 212.027
16 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 18 1:31.901 1.597 0.011 212.002
17 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 19 1:31.924 1.620 0.023 211.949
18 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 16 1:32.051 1.747 0.127 211.656
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:32.376 2.072 0.325 210.911
20 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 3        
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