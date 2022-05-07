بيريز يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة في ميامي

بعد مشكلته التقنيّة بالأمس والتي حالت دون مشاركته في التجارب الحرّة الثانية، سارع فيرشتابن إلى الدخول إلى الحلبة لتعويض الوقت الذي خسره.

لكنّ الأخطاء تواصل مجدّدًا، وكان إستيبان أوكون أحدث ضحايا حلبة ميامي عندما تعرّض لحادثٍ واصطدم بالجدار الجانبي ما وضع حدًا مبكّرًا لحصّته، حيث كان حادثه مشابهًا للغاية لحادث كارلوس ساينز الإبن بالأمس.

وبالطبع تسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار.

في الأثناء تذمّر بيير غاسلي من ارتداد سيارته ألفا تاوري: حيث قال ساخرًا: "السيارة ترتدّ في كلّ مكان مثل الكنغر".

وعاد سائقا ريد بُل على إطارات "سوفت" جديدة خلال الدقائق الأخيرة، وتمكّنا من القفز إلى الصدارة بأريحيّة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بيريز الذي سجّل 1:30.304 دقيقة الذي تفوّق بحوالي عُشرين من الثانية على لوكلير بعد لفّة سائق فيراري الأخيرة، وكانت فيراري تخسر معظم الفارق في المقطع الأوسط.

وجاء ذلك بعد انزلاق فيرشتابن وكان قاب قوسين أو أدنى من الاصطدام بالجدار أثناء تقديمه لوتيرة مدهشة في بداية لفّة سريعة قويّة.

لذا اكتفى بطل العالم بالمركز الثالث بفارق 0.345 ثانية عن زميله بيريز.

وحلّ فرناندو ألونسو في مركزٍ رابعٍ مثير، لكن على بُعد 0.732 ثانية، وتقدّم بـ 0.013 ثانية و0.012 ثانية على التوالي على كلٍ من سيباستيان فيتيل وميك شوماخر.

في الأثناء عانى كارلوس ساينز الإبن لتقديم وتيرة جيّدة، واكتفى بالمركز الثامن أمام كيفن ماغنوسن الذي كان آخر السائقين ضمن مجال الثانية عن الصدارة.

وحلّ أليكسندر ألبون تاسعًا لصالح ويليامز، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

وبعد أدائه اللافت بالأمس، كانت بداية يوم مرسيدس خافتة، حيث اقتصر لويس هاميلتون وجورج راسل على المركزين الـ 15 والـ 17 على التوالي.

نتيجة الحصّة: