بيريز يتفوّق على لوكلير بـ 0.07 ثانية ويستعيد الصدارة في التجارب الثالثة في باكو

تأخّرت بداية الحصّة نتيجة العمل على تصليح الحواجز الجانبيّة في المنعطف الأوّل بعد حادث وقع في سباق الفورمولا 2.

وانطلقت الحصّة إثر ذلك، حيث واصلت الفرق تقييم حلولها الانسيابيّة، وعلى رأسها فيراري التي استخدمت الطلاء الانسيابيّ على جناحها الخلفي النحيف.

ويبدو أنّ ريد بُل عادلت الكفّة مع فيراري في المقطع الأوسط المتعرّج هذا اليوم، حيث كان فيرشتابن قريبًا من لوكلير مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى التي كان فيها سائق فيراري الأسرع بـ 1:43.514 دقيقة.

في الأثناء تواصلت مشاكل مرسيدس، حيث قال جورج راسل بعد طلعته على مجموعة الإطارات الثانية: "ليس هناك أيّ تماسكٍ في المقدّمة".

وعاد لوكلير لتحسين زمنه خلال محاولته الأولى على مجموعة الإطارات الثانية بالرغم من أنّه لم يُحسّن زمنه في المقطع الأخير.

في المقابل اضطرّ البقيّة لإلغاء محاولتهم الأولى بعد خطأ فالتيري بوتاس في الكبح وبقائه عالقًا لبعض الوقت.

وعاد بيريز إثر ذلك للقفز إلى الصدارة مسجّلًا 1:43.170 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة بفارق 0.07 ثانية عن لوكلير خلفه.

وكان فيرشتابن بصدد تقديم لفّة قويّة، لكنّه اضطرّ لإلغائها بسبب الزحام الكثيف، حيث قال غاضبًا: "هذا لا يُصدّق يا رجل، السيارات في كلّ مكان".

وذهب المركز الرابع إلى الإسباني كارلوس ساينز الإبن الذي كان بعيدًا بعض الشيء عن الثلاثي أمامه، وذلك بحلوله على بُعد 0.426 ثانية عن بيريز المتصدّر.

وحلّ لاندو نوريس في مركز أفضل البقيّة بفارق 1.248 ثانية عن الصدارة، وتقدّم على زميله دانيال ريكاردو الذي كان قريبًا منه في هذه الحصّة.

وتقدّم ثنائيّ مكلارين على بيير غاسلي الذي تفوّق على جورج راسل وإستيبان أوكون، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا لويس هاميلتون فقد حلّ في المركز الـ 12 وذلك بعد أن سأل مهندسه قائلًا: "هل قمتم بخفض طاقة المحرّك؟" فأجابه مهندسه بأنّهم فعلوا ذلك لأنّ هذا المحرّك قطع مسافات طويلة.

نتيجة الحصّة: