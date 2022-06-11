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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير التجارب

بيريز يتفوّق على لوكلير بـ 0.07 ثانية ويستعيد الصدارة في التجارب الثالثة في باكو

استعاد سيرجيو بيريز صدارة جدول الأزمنة من شارل لوكلير مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة ضمن جائزة أذربيجان الكبرى بعد أن تفوّق عليه بـ 0.07 ثانية في حصّة مليئة بالزحام.

بيريز يتفوّق على لوكلير بـ 0.07 ثانية ويستعيد الصدارة في التجارب الثالثة في باكو

تأخّرت بداية الحصّة نتيجة العمل على تصليح الحواجز الجانبيّة في المنعطف الأوّل بعد حادث وقع في سباق الفورمولا 2.

وانطلقت الحصّة إثر ذلك، حيث واصلت الفرق تقييم حلولها الانسيابيّة، وعلى رأسها فيراري التي استخدمت الطلاء الانسيابيّ على جناحها الخلفي النحيف.

ويبدو أنّ ريد بُل عادلت الكفّة مع فيراري في المقطع الأوسط المتعرّج هذا اليوم، حيث كان فيرشتابن قريبًا من لوكلير مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى التي كان فيها سائق فيراري الأسرع بـ 1:43.514 دقيقة.

في الأثناء تواصلت مشاكل مرسيدس، حيث قال جورج راسل بعد طلعته على مجموعة الإطارات الثانية: "ليس هناك أيّ تماسكٍ في المقدّمة".

وعاد لوكلير لتحسين زمنه خلال محاولته الأولى على مجموعة الإطارات الثانية بالرغم من أنّه لم يُحسّن زمنه في المقطع الأخير.

في المقابل اضطرّ البقيّة لإلغاء محاولتهم الأولى بعد خطأ فالتيري بوتاس في الكبح وبقائه عالقًا لبعض الوقت.

وعاد بيريز إثر ذلك للقفز إلى الصدارة مسجّلًا 1:43.170 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة بفارق 0.07 ثانية عن لوكلير خلفه.

وكان فيرشتابن بصدد تقديم لفّة قويّة، لكنّه اضطرّ لإلغائها بسبب الزحام الكثيف، حيث قال غاضبًا: "هذا لا يُصدّق يا رجل، السيارات في كلّ مكان".

وذهب المركز الرابع إلى الإسباني كارلوس ساينز الإبن الذي كان بعيدًا بعض الشيء عن الثلاثي أمامه، وذلك بحلوله على بُعد 0.426 ثانية عن بيريز المتصدّر.

وحلّ لاندو نوريس في مركز أفضل البقيّة بفارق 1.248 ثانية عن الصدارة، وتقدّم على زميله دانيال ريكاردو الذي كان قريبًا منه في هذه الحصّة.

وتقدّم ثنائيّ مكلارين على بيير غاسلي الذي تفوّق على جورج راسل وإستيبان أوكون، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا لويس هاميلتون فقد حلّ في المركز الـ 12 وذلك بعد أن سأل مهندسه قائلًا: "هل قمتم بخفض طاقة المحرّك؟" فأجابه مهندسه بأنّهم فعلوا ذلك لأنّ هذا المحرّك قطع مسافات طويلة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 18 1:43.170     209.467
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 19 1:43.240 0.070 0.070 209.325
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 14 1:43.449 0.279 0.209 208.902
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 19 1:43.596 0.426 0.147 208.606
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 13 1:44.418 1.248 0.822 206.964
6 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 19 1:44.476 1.306 0.058 206.849
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 21 1:44.491 1.321 0.015 206.819
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 17 1:44.573 1.403 0.082 206.657
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 15 1:44.685 1.515 0.112 206.436
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 18 1:44.689 1.519 0.004 206.428
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 14 1:44.842 1.672 0.153 206.127
12 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 19 1:44.845 1.675 0.003 206.121
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 17 1:44.879 1.709 0.034 206.054
14 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 18 1:44.913 1.743 0.034 205.987
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 17 1:44.919 1.749 0.006 205.976
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 20 1:44.964 1.794 0.045 205.887
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 17 1:45.479 2.309 0.515 204.882
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 19 1:45.532 2.362 0.053 204.779
19 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 17 1:45.574 2.404 0.042 204.698
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:46.070 2.900 0.496 203.740
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