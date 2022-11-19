بيريز يتفوّق على زميله فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي

تذمّر لوكلير مبكّرًا من ضعف استقرار القسم الخلفي لسيارته ومعاناته من الارتدادات، حيث قال: "كانت أرضيّة السيارة تصطدم بالمسار في المنعطفين الثاني والثالث".

كما استمرّت بعض المشاكل من جانب مكلارين، حيث قال لاندو نوريس: "هناك نيران في مكابحي الأماميّة اليسرى".

وبدا حينها أن الأداء المتقارب استمرّ في الأمام بين الفرق الثلاثة الكبرى، لكنّ الوضع تغيّر لاحقًا.

وعانى بيير غاسلي من انكسارٍ غريبٍ في مقدّمة سيارته في منتصف الحصّة، حيث انفصل جنيّح الإطار الأماميّ الأيمن وتسبّب مباشرة في ثقب الإطار، وفي حين أنّه تمكّن من العودة إلى خطّ الحظائر، إلّا أنّ الأشلاء تسبّبت في رفع العلم الأحمر من أجل إبعادها.

وأشار نوريس إلى أنّ هاميلتون تجاوزه هو وسيارة هاس في ظروف العلم الأحمر، حيث أشارت إدارة السباق إلى ملاحظتها الواقعة وفشل هاميلتون في الإبطاء في تلك الظروف وسيتمّ التحقيق معه بعد الحصّة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بيريز بعد أن كان الوحيد الذي تمكّن من كسر حاجز الـ 85 ثانية مُسجّلًا 1:24.982 دقيقة.

وتفوّق المكسيكي على زميله فيرشتابن بفارق 0.152 ثانية، بينما حلّ هاميلتون ثالثًا أمام زميله سيرجيو بيريز.

وذهب المركز الخامس إلى لاندو نوريس عبر لفّة مشجّعة على سيارة مكلارين.

ولدى انتقاله إلى إطارات "سوفت" قرب نهاية الحصّة، قال لوكلير: "هناك تقلّبات كبيرة من المحرّك".

وبالفعل عانى ثنائيّ فيراري لتقديم وتيرة جيّدة بالمقارنة مع ريد بُل ومرسيدس، وقال أصيل موناكو: "لا يبدو الوضع جيّدًا، انهارت الإطارات الأماميّة بعد المنعطف الرابع".

ويبدو أنّ مهمّة بيريز ستكون أسهل للظفر بالمركز الثاني في بطولة السائقين بالنظر إلى مدى معاناة فيراري، حيث كان لوكلير سادسًا على بُعد 0.589 ثانية عن الصدارة، وبالكاد تقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن.

وبالرغم من الفارق الكبير بينه وبين زميله نوريس، تمكّن دانيال ريكاردو من التواجد ضمن العشرة الأوائل بحلوله ثامنًا، بينما أكمل سيباستيان فيتيل وأليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: