بيريز يتفوّق على زميله فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي
سجّل سيرجيو بيريز الزمن الأسرع في عطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد حتّى الآن، ليتفوّق على زميله ماكس فيرشتابن بالتوازي مع معاناة واضحة لفيراري.
تذمّر لوكلير مبكّرًا من ضعف استقرار القسم الخلفي لسيارته ومعاناته من الارتدادات، حيث قال: "كانت أرضيّة السيارة تصطدم بالمسار في المنعطفين الثاني والثالث".
كما استمرّت بعض المشاكل من جانب مكلارين، حيث قال لاندو نوريس: "هناك نيران في مكابحي الأماميّة اليسرى".
وبدا حينها أن الأداء المتقارب استمرّ في الأمام بين الفرق الثلاثة الكبرى، لكنّ الوضع تغيّر لاحقًا.
وعانى بيير غاسلي من انكسارٍ غريبٍ في مقدّمة سيارته في منتصف الحصّة، حيث انفصل جنيّح الإطار الأماميّ الأيمن وتسبّب مباشرة في ثقب الإطار، وفي حين أنّه تمكّن من العودة إلى خطّ الحظائر، إلّا أنّ الأشلاء تسبّبت في رفع العلم الأحمر من أجل إبعادها.
وأشار نوريس إلى أنّ هاميلتون تجاوزه هو وسيارة هاس في ظروف العلم الأحمر، حيث أشارت إدارة السباق إلى ملاحظتها الواقعة وفشل هاميلتون في الإبطاء في تلك الظروف وسيتمّ التحقيق معه بعد الحصّة.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى بيريز بعد أن كان الوحيد الذي تمكّن من كسر حاجز الـ 85 ثانية مُسجّلًا 1:24.982 دقيقة.
وتفوّق المكسيكي على زميله فيرشتابن بفارق 0.152 ثانية، بينما حلّ هاميلتون ثالثًا أمام زميله سيرجيو بيريز.
وذهب المركز الخامس إلى لاندو نوريس عبر لفّة مشجّعة على سيارة مكلارين.
ولدى انتقاله إلى إطارات "سوفت" قرب نهاية الحصّة، قال لوكلير: "هناك تقلّبات كبيرة من المحرّك".
وبالفعل عانى ثنائيّ فيراري لتقديم وتيرة جيّدة بالمقارنة مع ريد بُل ومرسيدس، وقال أصيل موناكو: "لا يبدو الوضع جيّدًا، انهارت الإطارات الأماميّة بعد المنعطف الرابع".
ويبدو أنّ مهمّة بيريز ستكون أسهل للظفر بالمركز الثاني في بطولة السائقين بالنظر إلى مدى معاناة فيراري، حيث كان لوكلير سادسًا على بُعد 0.589 ثانية عن الصدارة، وبالكاد تقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن.
وبالرغم من الفارق الكبير بينه وبين زميله نوريس، تمكّن دانيال ريكاردو من التواجد ضمن العشرة الأوائل بحلوله ثامنًا، بينما أكمل سيباستيان فيتيل وأليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|15
|1:24.982
|223.713
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|15
|1:25.134
|0.152
|0.152
|223.313
|3
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|20
|1:25.222
|0.240
|0.088
|223.083
|4
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|15
|1:25.395
|0.413
|0.173
|222.631
|5
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|16
|1:25.518
|0.536
|0.123
|222.311
|6
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|24
|1:25.571
|0.589
|0.053
|222.173
|7
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|23
|1:25.605
|0.623
|0.034
|222.085
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|18
|1:25.950
|0.968
|0.345
|221.193
|9
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|13
|1:26.012
|1.030
|0.062
|221.034
|10
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|16
|1:26.051
|1.069
|0.039
|220.934
|11
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|17
|1:26.073
|1.091
|0.022
|220.877
|12
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|18
|1:26.076
|1.094
|0.003
|220.869
|13
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|19
|1:26.170
|1.188
|0.094
|220.628
|14
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|17
|1:26.189
|1.207
|0.019
|220.580
|15
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|12
|1:26.239
|1.257
|0.050
|220.452
|16
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|20
|1:26.298
|1.316
|0.059
|220.301
|17
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|21
|1:26.356
|1.374
|0.058
|220.153
|18
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|19
|1:26.473
|1.491
|0.117
|219.855
|19
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|17
|1:26.482
|1.500
|0.009
|219.833
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|14
|1:26.646
|1.664
|0.164
|219.416
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