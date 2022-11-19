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بيريز يتفوّق على زميله فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي

سجّل سيرجيو بيريز الزمن الأسرع في عطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد حتّى الآن، ليتفوّق على زميله ماكس فيرشتابن بالتوازي مع معاناة واضحة لفيراري.

بيريز يتفوّق على زميله فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي

تذمّر لوكلير مبكّرًا من ضعف استقرار القسم الخلفي لسيارته ومعاناته من الارتدادات، حيث قال: "كانت أرضيّة السيارة تصطدم بالمسار في المنعطفين الثاني والثالث".

كما استمرّت بعض المشاكل من جانب مكلارين، حيث قال لاندو نوريس: "هناك نيران في مكابحي الأماميّة اليسرى".

وبدا حينها أن الأداء المتقارب استمرّ في الأمام بين الفرق الثلاثة الكبرى، لكنّ الوضع تغيّر لاحقًا.

وعانى بيير غاسلي من انكسارٍ غريبٍ في مقدّمة سيارته في منتصف الحصّة، حيث انفصل جنيّح الإطار الأماميّ الأيمن وتسبّب مباشرة في ثقب الإطار، وفي حين أنّه تمكّن من العودة إلى خطّ الحظائر، إلّا أنّ الأشلاء تسبّبت في رفع العلم الأحمر من أجل إبعادها.

وأشار نوريس إلى أنّ هاميلتون تجاوزه هو وسيارة هاس في ظروف العلم الأحمر، حيث أشارت إدارة السباق إلى ملاحظتها الواقعة وفشل هاميلتون في الإبطاء في تلك الظروف وسيتمّ التحقيق معه بعد الحصّة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بيريز بعد أن كان الوحيد الذي تمكّن من كسر حاجز الـ 85 ثانية مُسجّلًا 1:24.982 دقيقة.

وتفوّق المكسيكي على زميله فيرشتابن بفارق 0.152 ثانية، بينما حلّ هاميلتون ثالثًا أمام زميله سيرجيو بيريز.

وذهب المركز الخامس إلى لاندو نوريس عبر لفّة مشجّعة على سيارة مكلارين.

ولدى انتقاله إلى إطارات "سوفت" قرب نهاية الحصّة، قال لوكلير: "هناك تقلّبات كبيرة من المحرّك".

وبالفعل عانى ثنائيّ فيراري لتقديم وتيرة جيّدة بالمقارنة مع ريد بُل ومرسيدس، وقال أصيل موناكو: "لا يبدو الوضع جيّدًا، انهارت الإطارات الأماميّة بعد المنعطف الرابع".

ويبدو أنّ مهمّة بيريز ستكون أسهل للظفر بالمركز الثاني في بطولة السائقين بالنظر إلى مدى معاناة فيراري، حيث كان لوكلير سادسًا على بُعد 0.589 ثانية عن الصدارة، وبالكاد تقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن.

وبالرغم من الفارق الكبير بينه وبين زميله نوريس، تمكّن دانيال ريكاردو من التواجد ضمن العشرة الأوائل بحلوله ثامنًا، بينما أكمل سيباستيان فيتيل وأليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 15 1:24.982     223.713
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 15 1:25.134 0.152 0.152 223.313
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:25.222 0.240 0.088 223.083
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 15 1:25.395 0.413 0.173 222.631
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 16 1:25.518 0.536 0.123 222.311
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 24 1:25.571 0.589 0.053 222.173
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 23 1:25.605 0.623 0.034 222.085
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 18 1:25.950 0.968 0.345 221.193
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 13 1:26.012 1.030 0.062 221.034
10 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 16 1:26.051 1.069 0.039 220.934
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 17 1:26.073 1.091 0.022 220.877
12 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 18 1:26.076 1.094 0.003 220.869
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 19 1:26.170 1.188 0.094 220.628
14 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 17 1:26.189 1.207 0.019 220.580
15 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 12 1:26.239 1.257 0.050 220.452
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:26.298 1.316 0.059 220.301
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 21 1:26.356 1.374 0.058 220.153
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 19 1:26.473 1.491 0.117 219.855
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 17 1:26.482 1.500 0.009 219.833
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 14 1:26.646 1.664 0.164 219.416
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