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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير التجارب

بيريز يتصدر التجارب الحرة الثانية في باكو ومرسيدس خارج العشرة الأوائل

من قبل:
, محرر

تصدر سيرجيو بيريز التجارب الحرة الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى، حيث أنهى الحصة أمام زميله ماكس فيرشتابن بفارق تجاوز بالكاد عُشراً من الثانية.

بيريز يتصدر التجارب الحرة الثانية في باكو ومرسيدس خارج العشرة الأوائل

بدت ريد بُل في حال أفضل من منافساتها مجدداً خلال التجارب الحرة الثانية بعد أن تصدرت الأولى مع فيرشتابن.

ونجح بيريز بتسجيل الزمن الأسرع في الحصة أمام زميله الهولندي مع دقيقة و42.115 ثانية، بينما ظهرت فيراري بوتيرة جيدة كذلك لتحتل المركزين الثالث والرابع.

وخرجت السيارات خلال القسم الأول من التجارب الحرة الثانية لتجرب إطارات "ميديوم" و"هارد".

لكن بعد عشر دقائق تقريباً توقفت سيارة ويليامز التي يقودها نيكولاس لاتيفي على المسار، حيث سُمع يقول لفريقه: "المحرك توقف".

نتيجة لذلك رُفع العلم الأحمر، وعادت جميع السيارات إلى الحظائر. لتنطلق بعدها إلى المسار مجدداً.

وبدت فيراري حينها سريعة للغاية، حيث كان كارلوس ساينز أول من سجل الزمن الأسرع بفارق عُشري ثانية تقريباً أمام زميله شارل لوكلير على إطارات "سوفت"، حيث بدأت الفرق جميعاً باستعمالها.

ومع إكمال أول لفة سريعة له، تقدم سيرجيو بيريز إلى المركز الثالث، وبعدها مباشرة تعرض لوكلير - الذي كان ضمن لفة سريعة - إلى حادثة حيث أغلق مكابحه ليرتطم مباشرة بالحاجز ضمن المنعطف 15، سقط على إثرها الجانح الأمامي. لكنه تمكن من إعادة السيارة إلى المرآب.

وتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية بعد هذه الحادثة. ولاحقاً شوهد طاقم عمل فيراري يعيد تركيب جناح أمامي جديد لسيارة لوكلير.

وتواصلت معاناة السائقين حيال التماسك، بينما سجل يبريز الزمن الأسرع بفارق 0.129 ثانية أمام ساينز، قبل أن يتمكن زميله ماكس فيرشتابن من التقدم إلى المركز الثاني بعد منتصف الحصة بقليل.

بالرغم من ذلك كان  يبدو أن مرسيدس ما زالت تعاني لناحية الوصول بالإطارات إلى الحرارة المثالية، إذ كان لويس هاميلتون يحتل المركز 11 بينما زميله فالتيري بوتاس كان بالمركز 15.

ومع بقاء عشرين دقيقة على نهاية الحصة، بدأت الفرق بالاستعداد لمحاكاة السباق، بينما سُمع فيرشتابن وهو يتكلم مع فريقه مطالباً بإعادة ضبط السيارة إلى ما كانت عليه خلال التجارب الحرة الأولى. إذ لم يبدُ مرتاحاً ضمن المنعطفات البطيئة.

وشهد القسم الأخير من التجارب الحرة خروج السيارات لمحاكاة المسافات الطويلة، حيث كان من اللافت مدى بطء أزمنة سيارتَي مرسيدس مجدداً -  قبل أن يسجل هاميلتون لاحقاً أزمنة مقاربة لأزمنة ريد بُل في محاكاة السباق.

بينما سُمع فالتيري بوتاس يشتكي لفريقه حيال الإطارات الخلفية.

نتيجة لذلك بقي الترتيب الإجمالي على حاله مع بيريز أولاً أمام زميله فيرشتابن - الذي كاد أن يصطدم بالحائط خلال الدقائق الأخيرة لكنه نجح بالحفاظ على السيارة.

ساينز ولوكلير أحرزا المركزين الثالث والرابع لصالح فيراري أمام بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

المركز السادس كان من نصيب فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين الذي تقدم على أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا تاوري.

لاندو نوريس سائق مكلارين أحرز المركز الثامن أمام إستيبان أوكون سائق ألبين، ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الثانية

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل 22 1:42.115     211.631
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 23 1:42.216 0.101 0.101 211.422
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 24 1:42.243 0.128 0.027 211.367
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 22 1:42.436 0.321 0.193 210.968
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري 26 1:42.534 0.419 0.098 210.767
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين 24 1:42.693 0.578 0.159 210.440
7 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 25 1:42.941 0.826 0.248 209.933
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 24 1:43.018 0.903 0.077 209.776
9 31 France إستيبان أوكون ألبين 23 1:43.020 0.905 0.002 209.772
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 25 1:43.130 1.015 0.110 209.549
11 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 24 1:43.156 1.041 0.026 209.496
12 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 23 1:43.220 1.105 0.064 209.366
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 23 1:43.298 1.183 0.078 209.208
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن 21 1:43.812 1.697 0.514 208.172
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 22 1:43.881 1.766 0.069 208.034
16 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 23 1:44.184 2.069 0.303 207.429
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 24 1:44.557 2.442 0.373 206.689
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس 23 1:45.563 3.448 1.006 204.719
19 47 Germany ميك شوماخر هاس 12 1:46.095 3.980 0.532 203.692
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 5 1:46.983 4.868 0.888 202.002
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
قائمة السائقين سيرجيو بيريز
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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