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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى تقرير التجارب

بيريز يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة أمام ساينز في أمريكا وشطب زمنَي فيرشتابن وهاميلتون

سجّل المكسيكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، وذلك بعد شطب زمنَي المتنافسين على اللقب ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون بسبب تجاوزهما حدود المسار.

بيريز يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة أمام ساينز في أمريكا وشطب زمنَي فيرشتابن وهاميلتون

انطلقت الحصّة بالإعلان عن اختيار ألبين منح فرناندو ألونسو وحدة طاقة جديدة بالكامل، وبالتالي انطلاقه من آخر الترتيب.

وعلى صعيد الأداء فقد كانت الرياح أكثر قوّة قليلًا هذا اليوم، وهو ما أدّى إلى بعض الأخطاء المتفرّقة من قبل السائقين وأبرزهم فالتيري بوتاس الذي خرج عن المسار في المنعطف ما قبل الأخير ما أدّى إلى شطب زمنه في مرحلة أولى، قبل أن ينزلق لاحقًا ما تسبّب في تسطّح إطاراته.

ونجح فيرشتابن في التواجد في الصدارة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى، حيث يبدو أنّ تعديلات ريد بُل على إعدادات سيارتها جعلتها أفضل هذا اليوم بالمقارنة مع الأمس.

لكنّ المنحى بقي واضحًا، حيث كانت ريد بُل أسرع في المقطعين الأوّل والثالث المتعرّجين، في حين كانت مرسيدس الأسرع في المقطع الأوسط الذي فيه الخطّ المستقيم.

وبشكلٍ لافتٍ فقد بدا أنّ إطارات "سوفت" قادرة على الصمود قليلًا على عكس الجولة الماضية في تركيا، لكنّ ذلك لن يمنع السائقين من محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم" خلال القسم الثاني من التصفيات.

وتواصلت مقاربة إدارة السباق الصارمة حيال حدود المسار، ففي حين استعاد فيرشتابن الصدارة بالزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن، فإنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار في المنعطف ما قبل الأخير، بينما تقدّم هاميلتون إلى الصدارة إثر ذلك قبل أن يُشطب زمنه هو الآخر لخرقه حدود المسار في المنعطف التاسع.

نتيجة لذلك لم يتمكّن أيٌ من المتنافسين على اللقب من إظهار كامل قدراته، وهو ما سمح لبيريز بضمان الصدارة بـ 1:34.701 دقيقة.

وتقدّم المكسيكي على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي قدّم لفّة قويّة وتواجد على بُعد عُشرٍ من الثانية فقط عنه.

وانتهى المطاف بفيرشتابن ثالثًا من خلال زمنه من المحاولة الأولى في بداية الحصّة، بينما ذهب المركز الرابع إلى لاندو نوريس سائق مكلارين.

وبعد انزلاقاته المبكّرة فقد حلّ بوتاس خامسًا على متن سيارة مرسيدس وتقدّم على دانيال ريكاردو وبيير غاسلي.

وحلّ هاميلتون ثامنًا في النهاية عبر زمنه الأوّل كذلك، وتواجد أمام شارل لوكلير الذي أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأخير خلال لفّته ما تسبّب في وضعه في المركز التاسع، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 13 1:34.701     209.573
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 16 1:34.805 0.104 0.104 209.343
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 13 1:34.912 0.211 0.107 209.107
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 13 1:34.945 0.244 0.033 209.034
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 15 1:34.988 0.287 0.043 208.940
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 16 1:35.219 0.518 0.231 208.433
7 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 11 1:35.345 0.644 0.126 208.157
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 17 1:35.398 0.697 0.053 208.042
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 17 1:35.688 0.987 0.290 207.411
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 10 1:35.711 1.010 0.023 207.361
11 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 18 1:35.851 1.150 0.140 207.058
12 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 9 1:36.023 1.322 0.172 206.687
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 20 1:36.062 1.361 0.039 206.604
14 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 8 1:36.118 1.417 0.056 206.483
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 16 1:36.252 1.551 0.134 206.196
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 13 1:36.392 1.691 0.140 205.896
17 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 12 1:36.490 1.789 0.098 205.687
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 16 1:36.572 1.871 0.082 205.512
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 15 1:36.671 1.970 0.099 205.302
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 15 2:03.456 28.755 26.785 160.760
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