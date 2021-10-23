بيريز يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة أمام ساينز في أمريكا وشطب زمنَي فيرشتابن وهاميلتون

انطلقت الحصّة بالإعلان عن اختيار ألبين منح فرناندو ألونسو وحدة طاقة جديدة بالكامل، وبالتالي انطلاقه من آخر الترتيب.

وعلى صعيد الأداء فقد كانت الرياح أكثر قوّة قليلًا هذا اليوم، وهو ما أدّى إلى بعض الأخطاء المتفرّقة من قبل السائقين وأبرزهم فالتيري بوتاس الذي خرج عن المسار في المنعطف ما قبل الأخير ما أدّى إلى شطب زمنه في مرحلة أولى، قبل أن ينزلق لاحقًا ما تسبّب في تسطّح إطاراته.

ونجح فيرشتابن في التواجد في الصدارة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى، حيث يبدو أنّ تعديلات ريد بُل على إعدادات سيارتها جعلتها أفضل هذا اليوم بالمقارنة مع الأمس.

لكنّ المنحى بقي واضحًا، حيث كانت ريد بُل أسرع في المقطعين الأوّل والثالث المتعرّجين، في حين كانت مرسيدس الأسرع في المقطع الأوسط الذي فيه الخطّ المستقيم.

وبشكلٍ لافتٍ فقد بدا أنّ إطارات "سوفت" قادرة على الصمود قليلًا على عكس الجولة الماضية في تركيا، لكنّ ذلك لن يمنع السائقين من محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم" خلال القسم الثاني من التصفيات.

وتواصلت مقاربة إدارة السباق الصارمة حيال حدود المسار، ففي حين استعاد فيرشتابن الصدارة بالزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن، فإنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار في المنعطف ما قبل الأخير، بينما تقدّم هاميلتون إلى الصدارة إثر ذلك قبل أن يُشطب زمنه هو الآخر لخرقه حدود المسار في المنعطف التاسع.

نتيجة لذلك لم يتمكّن أيٌ من المتنافسين على اللقب من إظهار كامل قدراته، وهو ما سمح لبيريز بضمان الصدارة بـ 1:34.701 دقيقة.

وتقدّم المكسيكي على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي قدّم لفّة قويّة وتواجد على بُعد عُشرٍ من الثانية فقط عنه.

وانتهى المطاف بفيرشتابن ثالثًا من خلال زمنه من المحاولة الأولى في بداية الحصّة، بينما ذهب المركز الرابع إلى لاندو نوريس سائق مكلارين.

وبعد انزلاقاته المبكّرة فقد حلّ بوتاس خامسًا على متن سيارة مرسيدس وتقدّم على دانيال ريكاردو وبيير غاسلي.

وحلّ هاميلتون ثامنًا في النهاية عبر زمنه الأوّل كذلك، وتواجد أمام شارل لوكلير الذي أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأخير خلال لفّته ما تسبّب في وضعه في المركز التاسع، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: