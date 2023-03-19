بيريز يترجم أفضلية ريد بُل المذهلة إلى فوز أمام زميله فيرستابن تحت سماء جدة

تحديث 1: بعد السباق تم الإعلان أن ألونسو تلقى عقوبة عشر ثوانٍ لأن فريقه أستون مارتن لم يطبق العقوبة الزمنية السابقة بشكل صحيح، بالتالي بات المركز الثالث من نصيب جورج راسل سائق مرسيدس.

تحديث 2: قامت أستون مارتن باستئناف العقوبة وبعد نقاشات وطرح دليل جديد مع الحكّام، تمت إعادة منصة التتويج إلى فرناندو ألونسو، بالتالي عاد جورج راسل للمركز الرابع.

بالرغم من أن انطلاقته لم تكن مثالية، لكن سيرجيو بيريز قدم كل ما يلزم لبسط سيطرته على سباق جدة بدءاً من اللفة الرابعة حتى العلم المرقط.

ومع أدائه المتميز على حلبة جدة، أكمل السباق أمام زميله ماكس فيرستابن الذي قدم استعراضاً حقيقياً لقوة ريد بُل التي بدت بالفعل لا تُقهر، حيث عاد من المركز 15 لينهي ثانياً.

فرناندو ألونسو بخبرته الكبيرة وضع سيارته بالمركز الثالث على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم.

جورج راسل أحرز المركز الرابع أمام زميله لويس هاميلتون وثنائي فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

بينما أكمل إستيبان أوكون وبيير غاسلي وكيفن ماغنوسن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات السباق

انطلاقة صاروخية من فرناندو ألونسو دفعته إلى المركز الأول مباشرة أمام سيرجيو بيريز، لكن تم إعلام الإسباني بأنه لم ينطلق من المكان الصحيح على الشبكة، وبالتالي بعد التحقيق في ذلك تلقى عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ في وقفة الصيانة.

بينما تجاوز لانس سترول سائق أستون مارتن الآخر كارلوس ساينز على متن فيراري، أما ماكس فيرستابن فاكتسب مركزين وشارل لوكلير كسب ثلاثة مراكز.

وبحلول اللفة الثانية بدأ بيريز يضغط من جديد بهدف استعادة الصدارة، بينما دخل أوسكار بياستري إلى المرآب لتبديل جانحه الأمامي.

ولم ينتظر المكسيكي طويلاً كي يستعيد المركز الأول متجاوزاً ألونسو في اللفة الرابعة، بينما بات فيرستابن بالمركز 11 في اللفة التالية. أما لوكلير فبات ثامناً.

بالنسبة إلى لويس هاميلتون فقد انطلق على إطارات هارد، بالتالي بات تحت هجوم لوكلير مع إطارات سوفت ومن ثم تجاوز البريطاني إلى المركز السابع.

ولم يستغرق فيرستابن إلا عشر لفات كي يصبح بالمركز التاسع ومن ثم الثامن بعد تجاوز هاميلتون.

بينما سُمع فريق أستون مارتن وهو يقول لـ ألونسو بأن أداء إطارات هارد ليس مثالياً، ليطلب منه إطالة فترة بقائه على إطارات ميديوم.

وبحلول اللفة 13 بات لوكلير خلف زميله ساينز بالمركز السادس، وبعد دخول سترول إلى منطقة الصيانة، بات فيرستابن سادساً خلف أصيل موناكو.

ساينز دخل منصة الصيانة في اللفة 16 ليضع إطارات هارد ويخرج أمام سترول، بينما وسّع بيريز فارق الصدارة أمام ألونسو إلى 5 ثوانٍ.

في اللفة التالية دخل لوكلير ليضع إطارات هارد ويخرج ثامناً خلف ساينز وأمام سترول، لكن توقفت سيارته ما تسبب بدخول سيارة الأمان.

وبالتالي استفادت جميع سيارات المقدمة من ذلك لتدخل إلى منصات الصيانة وتخرج مع إطارات هارد، ليبقى هاميلتون الوحيد بينهم على إطارات ميديوم.

ومع إعادة الانطلاقة في اللفة 21، كان بيريز في الصدارة أمام ألونسو، راسل، فيرستابن، ساينز، هاميلتون ولوكلير.

هاميلتون تجاوز ساينز في اللفة التالية، وأصبح خلف فيرستابن بالمركز الخامس، لكن الهولندي بات ثالثاً حين تجاوز راسل في اللفة 24 ومن ثم ألونسو في اللفة 25 وبات خلف زميله بيريز بفارق 5.7 ثانية.

كما سُمع لوكلير وهو يلوم فريقه فيراري على التأخير في منحه معلومات عن هاميلتون أمامه.

وشهدت اللفات التالية مبارزة ممتعة بين فيرستابن وبيريز حيث تبادلا تسجيل الأزمنة الأسرع.

لكن في اللفة 38 عبّر فيرستابن عن قلقه حيال محور نقل الحركة عبر اللاسلكي لفريقه خاصة وأنها مشكلة واجهته في التصفيات، وكرر ذلك مجدداً، قبل أن يُطمئنه الفريق.

من جهة أخرى، سُمع بيريز وهو يسأل إن كان بوسعه الضغط، ليؤكد الفريق ذلك ويمنح سائقيه حرية التسابق حتى النهاية.

وبقيت مراكز المقدمة على حالها مع ثنائي ريد بُل في المقدمة أمام ألونسو ومن ثم ثنائي مرسيدس.

ليعبر المكسيكي خط النهاية أولاً بفارق أكثر من 7 ثوانٍ، لكن فيرستابن أنهى السباق مع اللفة الأسرع ليتصدر ترتيب بطولة العالم.

يشار إلى أن أليكسندر ألبون انسحب بسبب مشكلة في نظام الكبح بسيارة ويليامز.

نتيجة السباق