بيريز يتراجع على شبكة انطلاق سباق أبوظبي الختامي إثر تغيير محركه

اعترف المكسيكي بأنّ المحرك الذي حقق به الفوز في جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الماضي قد اقترب من نهاية رحلته، وكان يعاني بالفعل من تراجع الطاقة عليه.

لكن ووسط مخاوف من أنّ وحدة الطاقة ربما لا تحظى بأميال كافية باقية من أجل خوض نهاية الأسبوع على حلبة ياس مارينا، فقد عمدت ريسينغ بوينت إلى وضع عناصر أساسية جديدة بالكامل على وحدة الطاقة.

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حيث أنّ الانتقال إلى محرك احتراق داخلي، شاحن توربيني ونظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو - اتش" جُدد سيدفع ببيريز إلى مؤخرة ترتيب شبكة الانطلاق.

مع ذلك، فإنّ امتلاكه لمحرك جديد سيسمح لبيريز باعتماد أقصى إعدادات طوال نهاية الأسبوع حيث أنّه لن يكون قلقًا إزاء استمراره لما بعد نهاية هذا الأسبوع.

في المقابل، سيمثّل الوضع الحالي لبيريز بشرى سارة لمكلارين غريمة ريسينغ بوينت، واللتين تخوضان معركة محتدمة على المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين.

وتتقدم ريسينغ بوينت حاليًا بعشر نقاط أمام غريمتها، لكنّها ستكون بحاجة لتواجد كلتا سيارتيها في مراكز النقاط من أجل أن تحظى بفرصة جيّدة للحفاظ على تقدمها أمام الفريق المتمركز في ووكينغ.

وبينما سيمثّل تراجع بيريز على شبكة الانطلاق ضربة لآماله بأن يختتم الموسم بنتيجة قوية، لكنّه يدرك في المقابل أنّ فوزه في البحرين نهاية الأسبوع الماضي أتى بعد تراجعه إلى مؤخرة الترتيب في اللفة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ كيفن ماغنوسن سائق هاس قد حصل كذلك على مكونات جديدة على وحدة طاقته لسباقه الأخير مع الفريق، وعليخ سيتراجع كذلك إلى مؤخرة ترتيب شبكة الانطلاق في أبوظبي.