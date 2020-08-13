بيريز يتجه للمشاركة في جائزة إسبانيا الكبرى بعد فحص "كورونا" سلبي

لم يشارك بيريز في آخر جولتين في الفورمولا واحد وذلك بسبب إصابته بمرض "كوفيد-19" ما أجبره على الدخول في حجر صحي لفترة من الزمن.

وبالرغم من إكماله الفترة المطلوبة، لكن فحوص الفيروس بقيت إيجابية قبل سباق سيلفرستون الثاني، ما كان يعني عدم مشاركته في جائزة الذكرى الـ 70 للبطولة.

وكان فريق ريسينغ بوينت قد صرح سابقاً بأنه واثق 99 بالمئة من عودة المكسيكي إلى صفوفه في إسبانيا.

وأعلن الفريق اليوم الخميس قبيل مجريات اليوم الصحفي في حلبة برشلونة أن نتائج فحص بيريز جاءت سلبية، ما يعني أنه قادر على المشاركة.