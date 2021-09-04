بيريز يتّجه للانطلاق من آخر شبكة الانطلاق بعد تغييره محرّكه في هولندا

ستكون هذه وحدة الطاقة الرابعة للمكسيكي هذا الموسم، وبالنظر إلى تغييره للعديد من المكوّنات فإنّه سينطلق من آخر شبكة الانطلاق بشكلٍ أوتوماتيكي.

لكنّ ذلك سيمنحه وحدة جديدة ضمن مجموعة وحداته قبيل جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا التي تُحبّذ فيها الفرق عادة استخدام وحدات طاقة لم تعمل سوى لمسافات قصيرة.

وواجه بيريز تصفيات كارثيّة في زاندفورت، حيث خرج من القسم الأوّل بعد حلوله في المركز الـ 16.

وسُئل بيريز مباشرة بعد التصفيات إن كان فريقه سيُغيّر محرّكه بالفعل، فأجاب: "نفكّر في ذلك. سندرس كلّ الاحتمالات".

وبالرغم من أنّ الفريق لم يُعلن ذلك بشكلٍ رسمي ولا فيا، أكّدت مصادر أنّ ريد بُل قرّرت سريعًا أنّه ليس لديها شيء لخسارته، بل المزيد لكسبه من خلال تغيير محرّكه الآن.

وسيتراجع بذلك بيريز خلف سيباستيان فيتيل، وروبرت كوبتسا، وميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

كما قد يُغيّر الفريق علبة التروس من دون عقوبات إضافيّة. كما أنّ لديه خيار تغيير بعض الإعدادات في السيارة لجعلها تنافسيّة أكثر في السباق، لكنّ ذلك سيعني انطلاق المكسيكي من خطّ الحظائر.

لكن يُعتقد بأنّ الخيار المُحبّذ لدى الفريق هو الانطلاق من شبكة الانطلاق وكسب مراكز في اللفّة الأولى.

وعندما سُئل عن فرصه في السباق، قال بيريز: "أعتقد بأنّنا نواجه سباقًا لا يعلم أحدٌ ما يُمكن توقّعه منه. هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث".

وأكمل: "بالتأكيد هذه حلبة تتطلّب الكثير من السائقين. كلّ شيء ممكنٌ غدًا. سيكون من الصعب التجاوز، وكذلك اتّباع السيارات الأخرى، لكن علينا تقديم أفضل سباقٍ ممكن".