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بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021

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بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021
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يبدو المكسيكي سيرجيو بيريز متّجهًا لضمان مقعد ريد بُل الثاني في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بعد أن أشار موقعٌ مملوكٌ من قبل عملاق مشروبات الطاقة إلى أنّ الإعلان قد يأتي يوم الجمعة.

تعهّدت ريد بُل باتّخاذ قرارٍ سريعٍ حيال الإبقاء على أليكسندر ألبون من عدمه، وذلك بعد أن عانى التايلندي لمجاراة زميله ماكس فيرشتابن خلال الموسم المنقضي.

وحقّق ألبون منصّة تتويج ضمن جائزة توسكانا الكبرى، لكنّه أكمل الموسم متأخّرًا بـ 109 نقاط عن زميله الهولندي. كما واجه عدّة مصاعب للتحكّم في سيارة "آر.بي16" صعبة المراس، لكنّه بدا أنّه حقّق بعض التقدّم خلال الجولة الأخيرة في أبوظبي.

لكن في ظلّ طموحات ريد بُل لموسم 2021 وشعورها بأنّها ستستفيد أكثر من سائقٍ أكثر خبرة مثل بيريز، يبدو الفريق متّجهًا لعدم تضييع الكثير من الوقت قبل اتّخاذ قراره.

إذ قال موقع "سبيدويك" الألماني، الذي يُعّد جزءًا من باقة ريد بُل الإعلاميّة، أنّ بيريز قد اختير وأنّ الإعلان الرسمي سيأتي من قبل الفريق يوم الجمعة.

كما أوردت صحيفة "دي تيليغراف" الهولنديّة، المقرّبة كذلك من فيرشتابن، ليسة الخميس أنّ صفقة بيريز قد تمّت.

وتمّ التواصل مع ريد بُل للتعليق على هذه التقارير، لكنّ الفريق لم يُجب بعد.

وكان بيريز قد واجه مستقبلًا ضبابيًا بالرغم من تقديمه لأفضل مواسمه في الفورمولا واحد وتحقيقه لانتصاره الأوّل في الفورمولا واحد ضمن جائزة الصخير الكبرى. وكان فريق ريسينغ بوينت قد تخلّى عن بيريز في مرحلة متأخّرة من موسم 2021 بعد أن اختار تعويضه ببطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل.

ومع تقلّص فرصه في الحصول على مقعد، قال بيريز أنّه من المرجّح أن يبتعد عن المشاركة لعام إن لم يحصل على مقعد ريد بُل.

وفي حال لم يُبقِ ألبون على مقعده، فمن شبه المؤكّد أنّ ريد بُل ستُحافظ على خدماته كسائق تجارب.

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الكاتب مروان الوافي

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