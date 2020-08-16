بيريز يؤكّد بأن عقوبته في سباق برشلونة غير عادلة على الإطلاق

خلال سباقه الأوّل منذ عودته إلى المنافسات بعد شفائه من إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" حصل سائق ريسينغ بوينت على عقوبة 5 ثوانٍ لتجاهله الأعلام الزرقاء بما أنه لم يُفسح المجال أمام هاميلتون، ما أدّى لخسارته للمركز الرابع لصالح زميله لانس سترول.

وتعليقًا على ما حدث، قال بيريز "لا أفهم إلى أين كان يجب أن أذهب. وصل إليّ هاميلتون في آخر الحلبة إذ يُعتبر المقطع الثالث منها ضيقًا للغاية، إذ لم يكن أمامي أيّ مكانٍ أذهب إليه".

وأضاف "كان من غير الآمن بالنسبة لي أن أقوم بأيّ حركة في ذاك المكان ولكني حصلت على العقوبة في جميع الأحوال. أشعر بأنها غير عادلة على الإطلاق، ولكن هذا هو الحال".

وأكمل "أنا سعيدٌ لأننا لم نخسر النقاط على الأقلّ كون لانس حصل عليها ولكن أعتقد بأنّ العقوبة كانت قاسية. أخبرني الفريق بوجود هاميلتون على المنعطف التاسع، إذ وصل إليّ على المنعطف العاشر حيث اعتقدت بأنّ أفضل مكان للسماح له بالمرور هو المنعطف الأوّل كون المسار ضيقٌ للغاية ومن الممكن حدوث شيء سيء".

واختتم "لقد حصلت على العقوبة، لذا لا أعلم ما إذا تم تغيير القوانين خلال غيابي كوني رأيت الكثير من الأمور أكثر سوءًا من دون حصول مرتكبيها على عقوبة".