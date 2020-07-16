بيريز يؤكد اهتمام فريق آخر بخدماته في حال قدوم فيتيل إلى ريسينغ بوينت

أشارت مصادر مطلعة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ بطل العالم الرباعي يُجري محادثات متقدّمة مع فريق ريسينغ بوينت للانتقال إلى صفوفه في العام المقبل، حيث سيتمّ تغيير تسميته إلى أستون مارتن.

وفي حال قرّر فيتيل الانضمام إلى أستون مارتن، فإنه سيتعيّن على الفريق التخلي عن أحد سائقَيه الأساسيين واللذين يملكان عقدين طويلَي الأمد؛ إذ تُشير المصادر إلى أنه من الأقرب التخلي عن خدمات بيريز بما أنّ والد لانس سترول هو مالك الفريق.

وقد وقّع بيريز عقدًا لثلاثة مواسم مع ريسينغ بوينت العام الماضي حيث يجلب معه رعاية مالية كبيرة من الشركات المكسيكية.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم اليوم الخميس على هامش جائزة المجر الكبرى، أشار بيريز إلى أنه يملك عقدًا مع ريسينغ بوينت لسنواتٍ طويلة.

وقال "أنت لا تعلم في الفورمولا واحد ما إذا كنت ستشارك في السباقات حتى انطلاقها. هكذا هي الأمور، ولكني أملك عقدًا مع الفريق".

وأضاف "من الواضح بأنه كانت هناك العديد من الشائعات هذا الأسبوع – حيث تمّ الاتصال بي من قبل أحد الفرق الأخرى من دون الكشف عن هويته، وأيضاً من قبل فرق أخرى في فئات تسابقية مختلفة، وهو الأمر الذي اعتبرته مفاجئًا كوني أملك عقدًا مع الفريق للعام المقبل".

وتابع قائلاً "هناك العديد من الشائعات في الوقت الحالي، إذ لا يُمكنني قول أيّ شيء آخر بخلاف امتلاكي لعقد".

وقد تمّ الحديث في أوساط البطولة بأنّه توجد مادة في عقد بيريز تسمح لفريقه ريسينغ بوينت بالتخلي عن خدماته للعام المقبل، ولكن يجب تفعيلها بحلول 31 يوليو/تموز.

ولكن سوق الانتقالات لموسم 2021 يتحرّك بسرعة حيث أعلن فريق ويليامز اليوم استمراره بنفس تشكيلته من السائقين لموسم 2021، ما يعني بأنّ بيريز أمام خيار الانتقال إلى هاس أو ألفا روميو إذا ما تمّ الاستغناء عن خدماته.