بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

انضم بيريز إلى صفوف ريد بُل لموسم 2021 ضمن عقد لعام واحد، منتقلًا من صفوف ريسينغ بوينت ليحل مكان أليكسندر ألبون.

وكان من المخطط أن يواصل بيريز مع فريقه السابق (أستون مارتن حاليًا) لهذا الموسم، قبل أن يفعّل الفريق بند فك الارتباط في عقده حتى يتمكن من ضم بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل.

وانتقل المكسيكي إلى ريد بُل ليُجاور ماكس فيرشتابن، وقد كافأ ثقة ريد بُل به عبر الفوز بجائزة أذربيجان الكبرى وتسجيل منصة التتويج في فرنسا، ليساهم بذلك في بلوغ الفريق أفضلية 37 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الصانعين أمام مرسيدس.

وقد دفعت الطريقة التي تأقلم بها بيريز في ريد بُل بعد رؤية معاناة كل من ألبون وغاسلي سابقًا بجوار فيرشتابن إلى تكهنات حول ما إذا سيظل ضمن صفوف العلامة النمساوية لما بعد هذا الموسم.

ويشعر بيريز أن الوقت ليس مناسبًا الآن لمناقشة عقده الجديد بالنظر إلى جدول البطولة المزدحم، لكنه أوضح بأن المحادثات ستأتي بشكل طبيعي وأنه يأمُل ألا تستغرق وقتًا طويلًا.

فقال: "نحن مشغولون جدًا الآن بالسباقات، ثلاثة على التوالي، ولكن سيكون هنالك بعض الوقت الشاغر على الطريق حيث سيُمكننا الحديث حول ذلك الأمر".

وأضاف: "آمُل ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا، كوني لا أملك ذكريات جيّدة عندما تتأخّر الأمور هكذا".

وتابع: "لكنني أرى ذلك كأمر طبيعي. إذ وبمجرد أن تشعر بالارتياح داخل الفريق، وبعملك مع الفريق وعملهم معك، فسيحدث ذلك بشكل طبيعي وسلس. علينا فقط أن نركز على الموسم والأمور الهامة".

هذا ولعب بيريز دورًا حيويًا في مساعدة فيرشتابن على تحقيق الفوز في فرنسا نهاية الأسبوع الماضي، إذ منع مرسيدس من فصل استراتيجيتيها من أجل تغطية الهولندي.

وقد عمل فيرشتابن على نحوٍ جيّد ضمن زمالته مع بيريز حتى الآن، حيث أبدى سعادته لرؤية المكسيكي يستمر مع ريد بُل.

فقال: "كل الأمور تسير على نحوٍ جيّد للغاية. كنت أعرف تشيكو في السابق بالتأكيد، ولكن ليس كزميل. لذا يكون الوضع دومًا مختلفًا بعض الشيء داخل الفريق الواحد. ولكن الأمور رائعة للغاية حتى الآن، أن أكون قادرًا الآن على العمل سويًا مع زميلي في الصدارة، وتسجيل أفضل النتائج للفريق لهو الأمر الذي نريده. بالطبّع أرغب بأن يتواصل ذلك. إنه زميل رائع، وبوسعنا الاستمتاع كثيرًا سويًا".

جديرٌ بالذكر أنّ بيريز يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين برصيد 84 نقطة بعد سبعة سباقات حتى الآن، إذ وبالمقارنة، فقد سجّل ألبون 105 نقطة خلال كامل موسم 2020 الذي تألف من 17 سباقًا.