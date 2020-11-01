بيريز: وقفة الصيانة الأخيرة المكلفة "لم تكن منطقيّة"

انطلق بيريز من المركز الـ 11 في إيمولا، لكنّه قدّم انطلاقة جيّدة وتمكّن من التقدّم على ستّ سيارات خلال الفترة الأولى الطويلة على إطارات "ميديوم"، وهو ما وضعه في المركز الرابع بعد وقفة صيانته.

وتواجد سائق ريسينغ بوينت أمام ريكاردو بفارق 8 ثوانٍ عندما تعرّض ماكس فيرشتابن لثقبٍ في إطاره أجبره على الانسحاب من السباق.

واختارت ريسينغ بوينت استدعاء بيريز خلال فترة سيارة الأمان تلك، لكنّ ريكاردو، وشارل لوكلير سائق فيراري آثرا البقاء على الحلبة على إطارات "هارد" المستهلكة.

وخسر بيريز مركزًا عند استئناف السباق لصالح دانييل كفيات ولم يكن بوسعه تجاوز لوكلير في اللفّات الأخيرة، ما تركه محبطًا في المركز السادس عند خطّ النهاية.

وقال المكسيكي: "لا أعلم، بالنظر إلى ما حدث، فلم يكن من المنطقيّ التوقّف حينها، جاء القرار متأخّرًا للغاية، لكن من السهل معرفة القرارات الصائبة بعد السباق".

وأضاف: "كان التجاوز صعبًا جدًا هذا اليوم. لم أتحدّث إلى الفريق بعد. لديهم بعض الأسباب وراء ذلك القرار بالتأكيد".

وأكمل: "إنّه يومٌ مؤلم، كون منصّة التتويج كانت في جيبنا. من الصعب تقبّل ذلك. أعتقد بأنّهم محبطون مثلي الآن".

وتابع بالقول: "نحن فريقٌ ونخسر معًا ونفوز معًا. كان ذلك قرارًا خاطئًا بعد معرفة ما حدث".

لكنّه قال أنّ هناك الكثير من الإيجابيّات من تأدية السيارة في السباق، حيث قال: "بعيدًا عن كلّ السلبيّات فإنّ هناك الكثير من الإيجابيّات. كانت تلك الفترة الأولى من السباق رائعة، كانت استراتيجيّة رائعة من قبل الفريق. وضعنا أنفسنا في موقعٍ يُخوّلنا الظفر بمنصّة التتويج".

وأردف: "لكن أجل، كان يومًا مؤلمًا. وكذلك من ناحية منافستنا على البطولة، منحنا منصّة التتويج إلى ريكاردو ببساطة".

وتراجعت ريسينغ بوينت من المركز الثالث إلى الخامس في بطولة الصانعين نتيجة لذلك.