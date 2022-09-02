بيريز وفيرشتابن يُواصلان استخدام أرضيّتين مختلفتين

استخدم المكسيكيّ خصائص بديلة في جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي وعانى لمجاراة وتيرة زميله الذي شقّ طريقه نحو الفوز منطلقًا من المركز الـ 14.

وتُعدّ خصائص أرضيّة بيريز وجهة تصميميّة جديدة لريد بُل اختبرتها للمرّة الأولى على سيارة فيرشتابن في بريطانيا ومن ثمّ النمسا قبل التخلي عنها.

ويتشابه الحلّ التصميم مع فكرة فيراري، مع وجود قطعٍ في حافة الأرضيّة وقسمٍ أشبه باللسان.

ويُتفهّم أنّ فيرشتابن لا يُحبّذ الأرضيّة الجديدة لذا عاد إلى الخصائص الأصليّة، لكنّ ريد بُل ترغب بمواصلة بيريز اختبارها وجمع المزيد من البيانات.

وعدما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول اختلاف الأرضيّتين، قال بيريز: "لدينا أرضيّتان مختلفتان الآن. سنُبقي على هذه الأرضيّة خلال الأحداث المقبلة لنحصل على قراءة أفضل".