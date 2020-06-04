بيريز وغاسلي يُسجّلان مشاركتهما الأولى في جائزة أذربيجان الكبرى الافتراضيّة

سيُسجّل بيريز سائق ريسينغ بوينت وغاسلي سائق ألفا تاوري مشاركتهما الأول في سلسلة الرياضات الإلكترونيّة التي ستُقام نهاية هذا الأسبوع عوضًا عن جائزة أذربيجان الكبرى الأصليّة التي كان من المفترض أن تُقام على حلبة شوارع باكو في 7 يونيو.

وأكّدت الفورمولا واحد أنّ سباق باكو سيكون الجولة ما قبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضيّة، بينما ستكون الجولة الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع التالية في 14 يونيو عبر جائزة كندا الكبرى، وذلك من أجل التجهيز لانطلاق موسم 2020 الفعليّ في النمسا في 5 يوليو.

وسيدخل بيريز وغاسلي في منافسة مع سائقي الفورمولا واحد الآخرين أليكس ألبون، وأنطونيو جيوفينازي، وشارل لوكلير، ولاندو نوريس، ونيكولاس لاتيفي وجورج راسل الذي يستهدف فوزًا ثالثًا على التوالي بعد انتصارَين في إسبانيا وموناكو.

أمّا إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس اللذان شاركا في الجولة الماضية في موناكو فلن يعودا إلى جولة باكو.

وبخلاف سائقي الفورمولا واحد فإنّ عددًا من نجوم عالم الرياضة سيدخلون المنافسة، بمن فيهم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي ميلان، إلى جانب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي سيُشارك للسباق الرابع.