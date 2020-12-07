بيريز: وضعي الحالي يُثبت أن الفورمولا واحد لا تمتلك أفضل السائقين

أحرز المكسيكي أول فوز له في الفورمولا واحد مع ريسينغ بوينت مع تقدمٍ مذهل من آخر الترتيب بعد حادثة اللفة الأولى.

لكن وبالرغم من نجاحه هذا - الذي سيساهم في تعزيز المركز الثالث لفريقه ضمن بطولة المصنعين - فإن المكسيكيّ يواجه خطر الغياب عن البطولة للموسم المقبل.

وسيتم استبداله بالألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري الحالي للموسم المقبل، لذا فإن أمله الوحيد يكمن في فريق ريد بُل، والذي يبدو متردداً في التخلي عن سائقه أليكسندر ألبون.

وأوضح المكسيكي أن مصيره في الفورمولا واحد بات خارج يديه، لكنه يرى أن أداءه القويّ يجعله مصمماً أكثر من أي وقت مضى على عدم الاستسلام حيال إمكانية البقاء في البطولة.

ويرى بيريز أن وقوعه بمثل هذا الوضع لهو أمرٌ محزن للفورمولا واحد بشكل عام.

فقال: "لدي بعض الخيارات الجيدة لموسم 2022، لكن أفضل خيار لي هو بالتأكيد تأمين مقعد لموسم 2021. لكن في حال اضطررت للتوقف، فلن تكون كارثة، يمكنني العودة في 2022".

وتابع: "سيتم تغيير القوانين، بطريقة ما، لا أعتقد أن ذلك سيؤثر كثيراً على المهارات القيادية، واستعادة السرعة".

واسترسل: "أنا متصالح مع نفسي كما تعلمون. أعتقد أن إستيبان (أوكون) ذكر أن سائقين مثله غير قادرين على تأمين مقاعد، لكن هكذا هي الفورمولا واحد".

واستكمل: "من الممكن أن يكون الوضع قاسياً حقاً، وللأسف لا يتواجد أفضل السائقين في الفورمولا واحد. لذا علينا مواصلة الضغط ومواصلة تقديم الأداء الجيد، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الأفضل للتعامل مع المسألة".

وكان أوكون قد واجه وضعاً مماثلاً نوعاً ما حين اضطر لإمضاء العام الماضي خارج السباق بدور السائق الاحتياطي لدى مرسيدس، قبل أن يعود هذا الموسم مع فريق رينو.

ويرى الفرنسي أن حال الفورمولا واحد لن يكون طبيعياً إن لم يتمكن سائقون بمستوى بيريز من تأمين مقعد تسابقي.

فقال: "إنه أحد أفضل السائقين حالياً، ولا يمكن التخلي عنه هكذا. سيكون وضعاً غير طبيعي. لكن في بعض الأحيان تكون الرياضة هكذا، للأسف".

واختتم: "من ناحيتي، كان موسماً صعباً. لكن كان حولي الكثير من الأشخاص الذين وثقوا بقدرتي ودعموني وذلك ما ساعدني على العودة بعد عام من الغياب".