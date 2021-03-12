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فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / أخبار عاجلة

بيريز وساينز يقبلان عرض البحرين بتلقي لقاح فيروس كورونا

من قبل:

بات سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز أول سائقي فورمولا واحد يكشفان قبولهما لعرض مملكة البحرين بتوفير لقاح كورونا لمن يرغب من المشاركين في الفورمولا واحد.

بيريز وساينز يقبلان عرض البحرين بتلقي لقاح فيروس كورونا

قبيل بداية التجارب الشتوية لموسم 2021، أعلنت مملكة البحرين عن تقديم لقاحات فيروس كورونا لأولئك الذين يشاركون في التجارب الشتوية والجولة الافتتاحية نهاية الشهر الجاري.

وكشفت الفورمولا واحد أنها لن تقبل العرض كمنظمة، ومن المتوقع أن تحذو الفرق حذوها، لكن عدداً من الأشخاص قرروا قبول العرض قبل التجارب، ومن بينهم عاملون في فرق ريد بُل، فيراري وأستون مارتن.

حيث أجاب بيريز حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تلقيه اللقاح: "نعم، لقد عُرض علي، واتخذت قراري بقبوله".

وأكمل: "بالنسبة لي، وفي المكسيك، لا أدري متى سأتمكن من أخذه. لذا أعتقد أنه عرض كريم للغاية من مملكة البحرين. لقد أخذت اللقاح".

من جهته، قال ساينز: "مثل سيرجيو، لقد أخذته أنا كذلك".

وأردف: "أعتقد أنها فرصة رائعة ومن الواضح أنني أوجه الشكر إلى حكومة البحرين على تقديم اللقاح للعديد من الأشخاص الذين يسافرون حول العالم، ونعم، أنا مسرور من هذا العرض".

أما لاندو نوريس سائق مكلارين، "فلم يحسم قراره بعد".

حيث قال: "من الواضح أنها معلومة شخصية، وذلك قرار شخصي لي أو لأي شخص ضمن الفريق. حالياً، أنا في حال صحية جيدة، ولم آخذه بعد".

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وكان ستة من سائقي البطولة قد أصيبوا بالفيروس، من بينهم نوريس، الذي أصيب بالعدوى حين كان في دبي.

وأُجبر كل من لويس هاميلتون، بيريز ولانس سترول على التغيب عن السباقات العام الماضي بسبب الإصابة، بينما كانت نتائج فحوص بيير غاسلي وشارل لوكلير إيجابية خلال الفترة الشتوية.

ووفقاً لبيانات رويترز، فإن البحرين قد وزعت ما يقارب نص مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن، ما يكفي لتلقيح 15 بالمئة من مجمل السكان.

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الحدث التجارب الشتوية في البحرين
قائمة السائقين كارلوس ساينز الإبن , سيرجيو بيريز
الكاتب خلدون يونس

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