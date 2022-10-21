بيريز وجو يتراجعان على شبكة الانطلاق في أوستن بعد تغييرات على محركيهما
سيتلقى كل من سيرجيو بيريز وجو غوانيو عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، وذلك بعد تغيير محركيهما قُبيل تجارب الجمعة الحرة في أوستن.
أكّدت فيا عقب انطلاق التجارب الحرة الأولى حصول كل من بيريز سائق ريد بُل وجو سائق ألفا روميو على عنصر إضافي على وحدتي الطاقة لديهما.
وفي الحالتين، سيحصل كل منهما على النسخة الخامسة من محرك الاحتراق الداخلي لهذا الموسم، ما يعني أن كليهما سيتراجع 5 مراكز من مكان تأهلهما على شبكة الانطلاق.
وتأتي تلك العقوبة لتمثل ضربة لبيريز الذي يسعى لتأمين المركز الثاني في ترتيب السائقين أمام شارل لوكلير، وذلك بعد أن حسم زميله ماكس فيرستابن اللقب في اليابان.
وتقدم بيريز إلى وصافة الترتيب أمام لوكلير في اليابان، لكنه يتقدم بنقطة وحيدة أمام المونغاسكي مع بقاء 4 سباقات حتى نهاية الموسم.
جديرٌ بالذكر أن ريد بُل ستحسم كذلك لقب الصانعين نهاية هذا الأسبوع طالما أن فيراري لن تتفوق عليها بفارق 19 نقطة.
في المقابل، ستؤثر عقوبة جو على فريق ألفا روميو الذي يسعى للحفاظ على المركز السادس في ترتيب الصانعين، إذ لم يسجل الفريق سوى نقطة وحيدة في السباقات التسعة الأخيرة، ويتقدم بـ 7 نقاط فقط أمام أستون مارتن.
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